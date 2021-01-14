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Tahrip olmuş yollar, modern ve estetik görünüme kavuşuyor

Pursaklar Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarda ekipler, yol iyileştirme düzenlemeleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında asfalt, beton yol ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.
Tahrip olmuş yollar, modern ve estetik görünüme kavuşuyor

Belediye ekiplerince yeni yol çalışmalarıyla, ilçede tahrip olmuş yollar, modern ve estetik görünüme kavuşturularak kullanımı hazır hale getiriliyor.

İlçenin daha estetik daha güvenilir ve daha konforlu yollara sahip olması için Pursaklar’ın her noktasında asfalt serimi, beton yol ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ile eski görünümlerinden kurtarılarak yepyeni görüntüleriyle vatandaşların hizmetine sunuluyor.

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"İlçemizin Her Noktasında Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"
Hizmetleri yaparken vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek adına ekiplerimiz, gece gündüz demeden ilçemizin her noktasında çalışmalara devam ediyor. Kilitli parke taşı yol kaplamalarıyla mahallelerdeki ulaşımı sorunsuz ve güvenli hale getirmek için gayret ve çaba gösteriyoruz. Sokaklarımızda yaptığımız çalışmaları kısa zamanda tamamlayarak yollarımızı Pursaklar’a yakışır ve konforlu bir hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın desteği ile güzel işler ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri tarafından, hava şartları izin verdiği sürece çalışmaların ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

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