Ülkemi Seviyorum

Dünya yeniden yapılanırken eskisi gibi olmayacak. Çin’de dediler, ABD dediler çıkış yeri belli olmadı ölümcül Corona 19, uçakların seferleri, turizm, alışveriş merkezleri, gece hayatlarından bir alev topu gibi bütün dünyaya yayılmaya başladı.

İlk şaşkınlık ölümler, insanları adeta esir alması bir panik havasında çareler aranmaya başlandı. Büyükşehirler dahil bütün Türkiye’ye şehir hastanelerinin hızla yayılması, devasa büyük, modern her türlü teknoloji ile donatılması adeta sağlık sektöründe dünyaya örnek, dünyanın dört bir yanından şifa merkezi olacağı, sağlık turizminde önder ve lider olma yolunda çok hızlı çalışmalar.

İhtişamını, büyüklüğünü, teknolojisini insanlar birbirine anlatırken, ailemizdeki bu büyüme çoğu insanlara gurur kaynağı oluyor. Büyümenin en güzel örneklerinden birisi.

Diğer taraftarı her şeye itiraz eder, bu kadar hastanelere ne gerek var. Kim gidecek, kim tedavi olacak, bu kadar büyük sağlık ordumuz yok, ne yapılmak isteniyor. Bu kadar büyük hastanelere gerek yok, kimlere peşkeş çekiliyor gibi uzayan giden itirazlar, karalamalar. Her şeyde olduğu gibi bu hastaneler de elimizde patlayacak gibi karalama kampanyaları sanal dünya yok kabul ediyor. Ufuksuz olduklarından da gereksiz görüyorlar. Takdir yerine karalama kumpanyaları bütün hızıyla devam ediyor.

Corona 19 virüsünün dalga dalga yayılması, ölümlerin artması, hastanelerin dünyanın konuştuğu ileri zamanında tespit edip çözümler ortaya konması, dünyanın gözlerini Türkiye’ye yöneldi. Bu kadar hastaneye ne gerek var diyenler ihtiyaç neden karşılanmıyor diye anında değişiyorlar. Virüsün daha da yayılması ölümlerin önüne geçilmesi için acil önlemler alınmaya başladı. Devletin bütün yetkilileri, bilim kurulları alınması gereken tedbirleri zamanında alınmaya başlandı. Yayılma azalma başladı. Acil önlemler iyi sonuçları vermeye başladı. Her şeye hayır diyenler bu sefer de özgürlüklerimiz engelleniyor. Esir kaldık vs takdir yerine aklını kullanmayanlar sanal dünyaya inanıyor.

Yetkililer olumlu hava olunca da kısıtlamaları azalttılar. Maske, mesafe, hijyen, kurallar uyma gevşedi. Ölümler tekrar artmaya başladı. Dün özgürlüklerimizi kısıtlıyorlar diyenler önlemlerin alınmasında geç kalındı diye ortalığı karıştırıyorlar. Hazırlıklarımız sadece şehir hastaneleri değil, maske tıbbi malzemeler solunum cihazları vs ne gerekiyorsa her yere zamanında yetişiyor. Hiç kimse hastanede aç dışarda değil.

Bütün ülkeler gelişmiş ülkeler çaresiz kaldılar. Ölümler katlanarak devam ediyor. İhtiyaç malzemeleri yetmiyor. Huzur evleri sahipsiz, hastaneler yetersiz, malzemeler yetersiz. Dünya hazırlıksız yakalanmış durumda.

Ülkem, yüzün üzerindeki gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere yardım göndermeye başladık. Dil, din, ırk, bölge vs ayrımı gözetmeden yardımları ayırmadan göndermeye başladık.

Çaresiz mazlumlara gönderdiğimiz yardımlar Türk bayrakları ile karşılandılar. Türkiye gıda yardımı, sağlık malzemeleri yardımı vs her yerde insanlara ilaç olduk, çözüm olduk.

Nerede bir mazlum, yol bekleyen, aş bekleyen mazlumların yanındayız. Yönlerini bize çevirmişler dua ediyorlar.. 15 Temmuzda dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar biz de hazırız diye dualarımızla birlikte bizimle olmak istediler.

Bir taraftan da ülkemizin can ve mal güvenliğini sağlayan kahraman askerlerimiz destanlar yazıyorlar.

Azerbaycan destanı yüreğimizi kabarttı, iki devlet tek millet ülkem ne gerekiyorsa yapıyordu. Karadeniz, Akdeniz, Ege vs. haklı olduğumuz her yerde sömürmeye değil, paylaşma, göz yaşlarını silmeye devam ediyoruz.

Her şey daha güzel olacak.