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Terim'in Club Brugge öncesi büyük sıkıntısı

Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi 5 sakat, 1 cezalı, 4 de listede olmayan oyuncu var. Muslera'nın durumu da belirsiz.
Terim'in Club Brugge öncesi büyük sıkıntısı

Süper Lig'de Başakşehir'e yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da rota yarın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'le Avrupa Ligi'ne kalma yolunda Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik maça çevrilirken, eksiklerin çokluğu can sıkıyor.

Sarı-Kırmızılılar'da Emre Akbaba, Radamel Falcao, Florin Andone, Cristian Luyindama, Şener Özbayraklı sakat, Steven Nzonzi ise cezalı. Ayrıca son haftalarda iyi bir form yakalayan Ahmet Çalık ile birlikte Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz da listede yok.

TERİM'İN ELİNDE SADECE 15 OYUNCU VAR

G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu yüzünden İstanbul'daki Real Madrid maçında taraftarlarla küfürleştiği için gözden çıkardığı ve devre arasında "Satılsın" raporu verdiği Younes Belhanda'ya mecburiyetten Club Brugge karşılaşmasında ilk 11'de yer verecek.

Belinde ağrıları olan kaleci Fernando Muslera ise maça yetiştirilmeye çalışılıyor. "Kalan sağlar bizimdir" mantığı ile hareket edecek olan Terim'in Belçika ekibine karşı sahaya sürmek için 2'si kaleci olmak üzere elinde 15 oyuncu bulunuyor.

KAYNAK: AKŞAM

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