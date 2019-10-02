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TESK'ten tüketicilere 'güvensiz alışveriş sitesi' uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "İnternet alışverişlerinin artmasıyla sanal mecralarda dolandırıcılık da arttı" dedi.
TESK'ten tüketicilere 'güvensiz alışveriş sitesi' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet ortamında alışverişin artmasıyla birlikte bu mecralarda dolandırıcılık olaylarının da arttığını belirterek, "Güvenilir olmayan hiçbir site ya da sosyal medya uygulamasından alışveriş yapılmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, internetten alışveriş yapanların sayısının 20 milyonu aştığına dikkati çekti.

İnternet ortamında alışverişin artmasına paralel olarak bu mecralar üzerinden dolandırıcılık olaylarının da arttığını ifade eden Palandöken, bu nedenle güvenilir olmayan hiçbir site ya da sosyal medya uygulamasından alışveriş yapılmaması gerektiğini belirtti.

Palandöken, internetten alışveriş konusunda güven sorunu yaşayanlara yönelik olarak da "Esnafımızın kapısı her zaman açık." ifadesini kullandı.

Tüketicinin daha kaliteli, ucuz ve hızlı alışveriş yapmasını desteklediklerini vurgulayan Palandöken, kayıt dışı iş yapan web sitelerinin varlığının vergisini ödeyen esnaf açısından haksız rekabet ortamı yarattığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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