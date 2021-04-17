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TFF 1'inci Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

TFF 1'inci Lig'de 32'nci haftanın programı belli oldu. Programa göre tüm karşılaşmalar 25 Nisan Pazar günü 19.00'da oynanacak.
TFF 1'inci Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

19.00 Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü

19.00 Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor

19.00 Akhisarspor - Altay

19.00 Tuzlaspor - Adana Demirspor

19.00 Menemenspor - Eskişehirspor

19.00 Bursaspor - İstanbulspor

19.00 Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

19.00 Altınordu - GZT Giresunspor

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