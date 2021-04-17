TFF 1'inci Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
19.00 Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Beypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor
19.00 Akhisarspor - Altay
19.00 Tuzlaspor - Adana Demirspor
19.00 Menemenspor - Eskişehirspor
19.00 Bursaspor - İstanbulspor
19.00 Ankaraspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
19.00 Altınordu - GZT Giresunspor
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