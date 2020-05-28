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TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası ile ilgili kararını verdi! Düşme olacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Süper Lig'in "resmen" 12 Haziran'da başlayacak. Bazı kulüpler tarafından yapılan "Küme düşme kaldırılsın" önerisi de reddedildi. Türkiye Kupası için de takvim oluşturulacak.
TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası ile ilgili kararını verdi! Düşme olacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi. Süper Lig’in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran’da başlayacak. Süper Lig’de 7 takımın ’küme düşme kaldırılsın’ başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak. Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak.

Konuyla ilgili TFF'nin resmi açıklaması kısa sürede yapılacak.

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