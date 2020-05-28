TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası ile ilgili kararını verdi! Düşme olacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Süper Lig'in "resmen" 12 Haziran'da başlayacak. Bazı kulüpler tarafından yapılan "Küme düşme kaldırılsın" önerisi de reddedildi. Türkiye Kupası için de takvim oluşturulacak.