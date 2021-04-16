Ticaret Bakanı Pekcan Kapıkule Sınır Kapısı'nda basın toplantısı düzenledi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük kapılarına ilişkin, "Komşularımızla sorunları konuşarak, istişare ederek çözebileceğimizi görüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret ettiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sektör temsilcileri ve gümrük çalışanları karşıladı.

Pekcan, sınır kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında, salgında üretmenin, satmanın yanında lojistiğin de ne derece önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Kovid-19 salgınının, yaşanan sorunların, bazı faaliyetlerin ne kadar stratejik önemi olduğunu gösterdiğini ifade eden Pekcan "Pandemide, doğal afette, savaşta, her daim çalışacak fedakar insanlarımız olmasa diğer imkanlarımızın hiçbir kıymeti de yok. Pandeminin ilk başlangıcında hatırlarsanız, tüm ülkeler kapıları kapatmaya başlarken biz proaktif davranarak Ticaret Bakanlığı olarak 'temassız ticaret' uygulamasını başlattık." dedi.

"Temassız ticaretle akış sürdürüldü"

Özellikle Kapıkule, Habur ve Kapıköy gümrük kapılarında temassız ticaretle akışının sürdürüldüğüne dikkati çeken Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Tedarikçilerimize zamanında tedariklerimizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda gümrük hizmetlerimizin kalitesinden ödün vermeden, gümrük hizmetlerimizde teknolojiyi sonuna kadar kullandık ve dijitalleşmeye önem verdik. Kağıtsız gümrük uygulamalarının kapsamını her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Akıllı gümrük anlayışıyla risk analizi ve tespiti yöntemleriyle pek çok alanda teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak kolay destek, kolay ihracat platformunun yanında 4 Nisan'da Kolay İhracat Noktaları projemizi de devreye aldık. Böylece bürokratik prosedürlerin azaltılmasında aynı zamanda transitin, ticaretin önünü açtık."

Pekcan, transit ticaret için yola çıkan bir aracın kısmi yüklerini alarak yoluna devam edeceğini vurgulayarak, "Bunun da ihracatçımız için lojistikçimiz için büyük bir kolaylık getirdiğini düşünüyoruz." dedi.

Pekcan, ticareti kolaylaştırmanın yanında yasa dışı ticaretle mücadele etme görevlerinin de olduğunu vurguladı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren ihracatın en önemli kapılarından Kapıkule'ye önem verdiğini aktaran Pekcan, "Kapıkule'de işlemlerin etkinliğini artırmak için kamu kurumlarımızın yanı sıra TOBB, TİM, UND gibi sektör kuruluşlarımızla tam bir koordinasyon ve işbirliğinde çalıştık, 2018 yılı sonunda Kapıkule Eylem Planı'nı hayata geçirdik. 20 eylem dikkate aldık ve hepsini çok şükür hayata geçirdik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Valim Ekrem Canalp'te yol üzerinde tır parklarının kapsamını artırarak bu süreci hızlandırdı." diye konuştu.

"Kapıkule'deki çıkış sayılarımız çok daha hızla artacak"

Pekcan, geçen yıl Bulgar Maliye ve Ekonomi Bakanı ile görüşmeler yaptığını aktardı.

Karşılıklı görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmelerde Kapitan Andreevo ve Lesova gümrük kapılarında alınması gereken iyileştirici tedbirleri kendileriyle paylaştık ve bütün taleplerimizi dile getirdik. Ve kendileriyle de iş birlikleri için ben Bulgar makamlarına ve gümrük idaresine de ayrıca teşekkür ediyorum. Sınır kapılarımızdaki sorunları tek taraflı olarak gidermenin dış ticaretimiz ve gümrük işlemlerimizi kolaylaştırmak konusunda yetersiz kalacağı artık tecrübeyle sabit. Komşularımızla sorunları konuşarak, istişare ederek sorunları çözebileceğimizi görüyoruz ve son derece de önem arz ediyor. Gümrük kapılarımızda kapasite geliştirme faaliyetlerimizi dinamik şekilde sürdürüyor ve kapılarımızda yapılan çalışmaları takip ediyoruz."

Pekcan, Kapitan Andreevo kapısındaki polis kontrol noktasının üzerinin kapatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Nakliyecilerin büyük bir sıkıntısı olduğunu dile getiren Pekcan, "Gene en güzel haber ve beklentimiz Kapitan Andreevo'da frigofrig tırlar için özel bir geçiş hattı yapılıyor biz bir an önce bu projenin devreye girmesini bekliyoruz. Bu frigofrig tırlar için geçiş hattının devreye girmesiyle beraber Kapıkule'deki çıkış sayılarımız çok daha hızla artacak." şeklinde konuştu.

Lesova Sınır Kapısı'ndaki peron sayısının 4'den 7'ye çıkarıldığını aktaran Pekcan, şöyle devam etti:

"Bulgar makamları, şu anda inşaat var devam ediyor. Kantar sayılarını da artırıyorlar, 2 kantar yetersiz kalıyordu biliyorsunuz. Biz kendilerinden sadece Kapıkule değil Lesova kapısının da hayvansal ve bitkisel ürünlerin AB'ye girişine yetkilendirilmesi konusunda taleplerimizi iletiyoruz. Bunu hem Bulgar hükümeti nezdinde hem AB'li muhataplarımız nezdinde iletiyoruz ki oralarda da biraz daha açılım sağlayabilelim. Ayrıca Kapitan Andreevo tarafında da veteriner kontrol noktasının genişletilme çalışmaları yapıldığını öğreniyoruz o da bizim elimizi oldukça rahatlatacak. Muhataplarımızla yaptığımız istişarelerde nakliyeci firmalarımızdan bozulabilir ürün taşıyan soğutuculu nakliye araçlarımızın tır garajlarında Bulgar taraflarında 16-17 saat beklenildiği bilgisi bize ulaştı, hemen devreye girdik. Gerek tır garajı yetkilileriyle gerek muhataplarımızla artık bu araçlarımız en fazla 2 saat bekleyerek sınırdan geçiş sağlayabiliyorlar."

Bakan Pekcan, Bulgaristan tarafının bir süredir uygulamakta olduğu ''toll' adını verdikleri yol geçiş ücretleri ve aldıkları çok büyük cezaların olduğunu, bunlarla ilgili girişimler yaptıklarını belirterek, "Bu cezaların iptalini sağladık hatta bu cezaların iadelerini de sağladık. Bu süreçte sorunların çözümünde proaktif şekilde yer alan Sofya Ticaret Müşavirliğimize ve Bulgaristan Gümrük İdaresine de teşekkür ediyoruz." dedi.

Uyuşturucu ele geçirmede 2 rekor

Kapıkule'de bu sene uyuşturucu ele geçirmede 2 rekor kırdıklarını anlatan Pekcan, "Bir tanesi 2 ton 70 kilogram esrar yakaladık, diğeri de 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap yakalandı. 2020 yılında toplam 9,7 ton uyuşturucu yakaladık, bunun 5,4 tonu Kapıkule'de yakalandı. Yani yüzde 56'sı Kapıkule'de. Yine tütün mamulleri, makoron ve alkollü içkiler ve diğer yakalamalar da mevcut "dedi.

Pekcan, kapıların modernizasyonunda büyük desteği olan başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Edirne Valisi Ekrem Canalp olmak üzere gümrüklerde emeği geçen herkese teşekkür etti.