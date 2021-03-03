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TIR şoförü kaza yaptığını önce inkar etti, sonra kabul etmek zorunda kaldı

TIR'ın arkadan çarpması sonucu refüje savrulan otomobildeki 4 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Yaklaşık 500 metre ilerde aracını park eden TIR şoförü, kazaya başka TIR'ın neden olduğunu ileri sürdü, ardından da kendisinin çarptığını itiraf etti.
TIR şoförü kaza yaptığını önce inkar etti, sonra kabul etmek zorunda kaldı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Burdur-Ankara karayolu Depremevleri Kavşağı'nda meydana geldi. Adnan Duran (59) yönetimindeki 80 LM 660 plakalı TIR, önünde giden Özal Çetin (31) yönetimindeki 65 AAH 629 plakalı otomobile çarptı. Antalya'dan Eskişehir'e giden inşaat işçilerinin bulunduğu otomobil savrulup refüje çıkarak ağaca çarptı. Otomobildeki 4 kişi, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin ifadesine başvurduğu otomobil sürücüsü Özal Çetin "Normal yolumuzda giderken TIR arkamızdan çapıp kaçtı. Ne olduğunu anlayamadık. Arabadan inip peşinden gittik ama bulamadık" dedi.

Polisin yaptığı araştırmada TIR, kaza yerine yaklaşık 500 metre mesafede park halinde bulundu. Burdur'un Bucak ilçesinden Bursa'nın İnegöl ilçesine malzeme götürdüğünü söyleyen TIR şoförü Adnan Duran, trafik polislerine ısrarla kazayı aynadan görüp durduğunu iddia etti. Duran, "Benim önümdeki başka bir TIR kazaya karıştı. Ben aynadan görüp yardım etmek için durdum" dedi. Ancak Adnan Duran, bir süre sonra polisin soruları üzerine otomobile kendisinin çarptığını itiraf etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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