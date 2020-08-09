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TMO Genel Müdürü Güldal'dan buğdayda stokçuluk girişimlerine yönelik uyarı

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Sektör dışı hububat-bakliyat ticaretinde daha önce yer almayan kişilerin buğday alımları gerçekleştirdiğini gözlüyoruz" ifadesini kullandı.
TMO Genel Müdürü Güldal'dan buğdayda stokçuluk girişimlerine yönelik uyarı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, sektörün dışındaki kişilerin buğday alımları gerçekleştirdiğini gördüklerini belirterek, "Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır." dedi.

Güldal, kısa sürede hasatı tamamlanacak hububat sezonunu AA muhabirine değerlendirdi.

Rekoltenin önceki yıllara göre daha yüksek oluşmasını beklediklerini dile getiren Güldal, verimin yüksek ve kalitenin de iyi olduğunu söyledi.

Güldal, TMO'nun belirlediği alım fiyatlarının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu arada sektör de fiyatlarını yaklaşık olarak bizim seviyemizde belirledi ve alım yaptı. Salgın nedeniyle gıda fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle üretici hasattan sonra ürünlerin hemen satmadı, elinde tutuyor. Sektör dışı hububat-bakliyat ticaretinde daha önce yer almayan kişilerin alımları gerçekleştirdiğini gözlüyoruz. Bunun ülkemizdeki hububat ve bakliyat piyasalarında olumsuz etkileri olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır."

"Piyasayı regüle edecek stokumuz var"
Üreticilere ürünlerini TMO'ya teslim etmesi çağrısında bulunan Güldal, iç piyasadan aldıkları ürünlerle piyasa regülasyonunu sağlamayı hedeflediklerini söyledi. 

"Onun dışında stoklama amacıyla, manipülatif amaçlı yapılan stoklara gerekli müdahaleyi hasat bitimiyle yaparız." ifadesini kullanan Güldal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de açıkladığı gibi gibi hasat dönemi olması nedeniyle üretici lehine fiyanlandırma oluştuğunu, hasat dönemi sonunda piyasanın vaziyet alması için satış fiyatlarını ve tedbirleri açıklayacaklarını bildirdi.

Güldal, TMO'nun piyasayı regüle edecek oranda yeterli stokunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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