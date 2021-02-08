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TOKİ Konya Huğlu’da 71 adet konut yaptırıyor

Türkiye’nin toplu konut merkezi TOKİ, Konya Beyşehir’in Huğlu Mahallesi’nde 71 adet konut yaptırıyor. İhale süreci başlatıldı. İşte ihale ve teslim tarihi:
TOKİ Konya Huğlu’da 71 adet konut yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye’nin toplu konut merkezi TOKİ, Konya Beyşehir’in Huğlu Mahallesi’nde 71 adet konut yaptırıyor. 

Projenin inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihaleye çıkıldı.

Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Konutlar Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle yapılacak.

İhalede konutların yer tesliminden itibaren 450 takvim gününde teslim edilmesi şartı bulunuyor.

İhale ve teklif açma tarihi 03.03.2021.

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