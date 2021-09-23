  • BIST 1.407,460
  • Altın 491,75
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1255
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.
TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK'in Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere sınavla 4 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adaylar başvurularını Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) ve TÜİK'in internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını TÜİK'e şahsen veya posta yoluyla yapabilecek.

Alım, yazılım geliştirme uzmanı, proje yöneticisi ve sistem uzmanı pozisyonlarına olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ev sahipleri kiracılara en fazla yüzde 15,78 zam yapabilir22 Eylül 2021 Çarşamba 12:02
  • Turizm sektöründe hareketlilik devam ediyor22 Eylül 2021 Çarşamba 11:40
  • Trafiğe 8 ayda 820 bin 173 aracın kaydı yapıldı22 Eylül 2021 Çarşamba 11:17
  • Bakan Varank, TEKNOFEST'te TÜBİTAK standını ziyaret etti22 Eylül 2021 Çarşamba 11:03
  • Tüketici güveni yüzde 1,8 arttı22 Eylül 2021 Çarşamba 10:28
  • Borsa güne yükselişle başladı22 Eylül 2021 Çarşamba 10:26
  • Gram altın yükselmeye devam ediyor22 Eylül 2021 Çarşamba 09:26
  • Dolar Merkez Bankası'nı bekliyor22 Eylül 2021 Çarşamba 09:26
  • Arsa fiyatları bir yılda yüzde 85 arttı!22 Eylül 2021 Çarşamba 09:26
  • Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi22 Eylül 2021 Çarşamba 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti