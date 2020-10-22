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Tüm gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne Dolar 7.81, Euro ise 9.25 liradan başladı
Tüm gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son durum

Son 3 günde yaklaşık 10 kuruş gerileyen dolar/TL Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

Dolar yeni güne 7.81, Euro ise 9.25 liradan başladı.

Dolar son 1 haftada dünya genelinde zayıfladı. Ancak TL karşısındaki sert düşüşün nedeni Merkez Bankası'ndan bugün beklenen faiz artırımı.

PPK geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 8.25'ten 10.25'e yükseltmişti. Bugün 14.00'da da benzer oranda bir artırım açıklanacağına dair piyasalarda bir beklenti oluşmuş durumda.

Dünyada ise koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve ABD seçimleri takip edilmeye devam ediyor.

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