Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, ocak-kasım döneminde 2 milyar 315 milyon 287 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını bildirdi.
Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında 257 milyon 758 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.
Ocak-kasım dönemi halı ihracatı tutarının da geçen yıla göre yüzde 0,3'lük artışla 2 milyar 315 milyon 287 bin dolar olduğunu bildiren Kaplan, "Pandemi sürecinde elde edilen başarılar, ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.
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