Türkiye geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen Çin ile birlikte en yüksek büyümeye imza atan ülke oldu

Türkiye, 2020'de yakaladığı yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla, yıllık büyüme verisi açıklanan ülkeler arasında, yüzde 2,3 büyüyen Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Türkiye ekonomisi, 2020'de elde ettiği yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu alanda pozitif ayrışmayı başardı. Türkiye, verisi açıklanan G20 üyeleri arasında Çin'in ardından büyüme kaydeden ikinci ülke olurken, bu başarının ticari ilişkilerin yoğun olduğu Avrupa Birliği (AB) üyesi Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerdeki yüksek oranlı daralmaya rağmen sağlanması dikkati çekti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerinden derlediği bilgiye göre, salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla geçen 2020'nin ilk yarısında keskin düşüşler gösteren gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 4'üncü çeyrekte OECD ülkeleri için yüzde eksi 3,4 olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde ekonomik daralma AB'de yüzde 4,8, Avro Bölgesi'nde yüzde 5 oldu.

Geçen yıl 4'üncü çeyrekte büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla daralanlar ise yüzde 9,1 ile İspanya, yüzde 7,8'er ile Birleşik Krallık ve Avusturya, yüzde 6,6 ile İtalya olarak kaydedildi.

Bu dönemde ABD ekonomisi yüzde 2,5, Fransa ekonomisi yüzde 5 küçülürken, Almanya'da da geçici büyüme oranı yüzde eksi 3,6 olarak hesaplandı.

Eurostat'ın yıllık GSYH değişimi geçici verilerine göre, İspanya ekonomisi 2020'de yüzde 11, Fransa ekonomisi yüzde 8,1, Almanya ekonomisi yüzde 4,9 ve Hollanda ekonomisi yüzde 3,8 daraldı.

2020'nin ikinci yarısında tablo tersine döndü

Türkiye ekonomisi ise henüz Kovid-19 etkilerinin tam başlamadığı geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümüştü.

Mart ayında ilk Kovid-19 vakalarının görülmeye başlanmasının ardından nisan, mayıs ve haziran aylarında alınan tedbirler ve yapılan kısıtlamaların etkisiyle 2020'nin ikinci çeyreğinde ülke ekonomisi yüzde 10,3 daralmıştı.

Yıl ortasından itibaren yeni normalleşme sürecinin etkisiyle ekonomide tekrar büyüme trendi başladı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,3, dördüncü çeyreğinde de yüzde 5,9 büyüme kaydedildi.

Türkiye 2020'nin son çeyreğinde OECD'nin zirvesinde

Böylelikle Türkiye ekonomisi, geçen yıl Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 1,8 büyürken, 4'üncü çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında yüzde 5,9 ile pozitif büyüme kaydeden tek ülke oldu.

Ayrıca, ilk Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı ve OECD üyesi olmayan Çin de salgın sonrası ekonomik toparlanmasını sürdürerek, 2020'nin son çeyreğinde yüzde 6,5 büyüdü ve 2020 genelindeki büyüme performansı yüzde 2,3 olarak kayıtlara geçti.

OECD verilerine göre bazı ülke ve gruplarının 2020'nin son çeyreğindeki büyüme oranları şöyle: