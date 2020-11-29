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Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni karar alınıncaya kadar yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonları 10.00­-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, saat 10.00'da sona erdi.

Bu akşam saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. 

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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