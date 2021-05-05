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Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı

JETCO Birinci Dönem Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konuları başta olmak üzere AB ile olan ilişkiler ele alındı.
Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve İsveç Dış Ticaret ve Nordik İlişkiler Bakanı Anna Hallberg arasında Türkiye-İsveç Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Birinci Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalandı.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konuları başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkiler ele alındı.

Toplantıda yen itip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri, karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde işbirliği ve ortak projeler konuları da görüşüldü.

Ülkeler arasında sanayi ve teknoloji alanındaki iş birlikleri, yenilenebilir enerji, kadın girişimciliği gibi pek çok farklı alana ilişkin başlıklarda toplantıda değerlendirilen konular arasında yer aldı.

Öte yandan, JETCO mekanizması eş başkanları Muş ile Hallberg, toplantı kapsamında Türkiye ve İsveç'in özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi adına fikir alışverişinde bulundular.

İsveç ile ticaret hacmini, dengeli bir biçimde artırarak 5 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefi doğrultusunda, ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından iki ülkenin hem resmi hem de özel sektörü arasında diyaloğun geliştirilmesine imkan tanıyan görüşmelerin somut çıktısı olarak Bakan Muş ve Hallberg tarafından JETCO Birinci Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalandı.

İsveç ile ticari ilişkiler
Geçen yıl salgın koşullarına rağmen, İsveç ile ticaret hacmi, 2019 yılına göre artış göstererek 3,1 milyar dolar oldu.

İsveç'te bugüne kadar 4 müteahhitlik projesi üstlenilirken, bu projelerin bedeli 171 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin, 2002-2021 döneminde İsveç'teki yatırımları 156 milyon dolar değerine ulaşırken, bu dönemde İsveç'ten Türkiye'ye toplam 385 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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