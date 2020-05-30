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Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de bir sağlık kurumuna düzenlenen ve 8 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını kınadı.
Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin Hirşabel bölgesinde bulunan Gololey köyündeki bir sağlık kurumuna, kimliği belirsiz silahlı grup tarafından saldırı düzenlenerek burada çalışan 8 yardım görevlisinin kaçırıldığı ve bilahare acımasızca katledildiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz." denildi.

Somali’de sağlık çalışanlarının görev yaptığı Zamzam Vakfından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu yakınlarındaki Gololey Sağlık Kliniğinde çalışan ve çarşamba günü kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 8 kişinin cesedine dün ulaşıldığı kaydedilmişti.

Yerel televizyonlar, cesetlerin yol kenarına atıldığını ve cinayetin faillerinin henüz belirlenemediğini aktarmıştı.

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