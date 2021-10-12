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Türkiye'de 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,91 oldu.
Türkiye'de 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 861 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,91 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 112 milyon 666 bin 626'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 306 bin 217 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

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