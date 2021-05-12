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Türkiye'den 4 ayda yaklaşık 4 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi

Otomotiv endüstrisi, yan sanayi grubunda ocak-nisan döneminde 192 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye dış satım yaptı.
Türkiye'den 4 ayda yaklaşık 4 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi

Türkiye'den ocak-nisan döneminde 192 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk 4 ayında 10 milyar 153 milyon 309 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 38,86'sını yan sanayi ürünleri oluşturdu. Ocak-nisan döneminde yan sanayi ürünleri ihracatından 3 milyar 946 milyon 543 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Ülkeler özelinde bakıldığında, yan sanayi ihracatında en fazla pay yüzde 24,41 ile Almanya'nın oldu. Bu ülkeye yılın ilk 4 ayında yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,78 artışla 634 milyon 935 bin dolardan 963 milyon 678 bin dolara yükseldi.

Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın ocak-nisan döneminde 152 milyon 212 bin dolarlık ürün gönderilen İtalya'ya bu sene yapılan ihracat yüzde 81,70 artışla 276 milyon 565 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün listenin üçüncü sırasındaki Fransa'ya ihracatı yüzde 48,11 artarak 157 milyon 486 bin dolardan 233 milyon 248 bin dolara ulaştı.

100 milyon doların üzerindeki pazar sayısı 10'a yükseldi
Otomotiv endüstrisi, yılın ilk 4 ayında ABD'ye 228 milyon 159 bin, Birleşik Krallık'a 205 milyon 741 bin, İspanya'ya 189 milyon 572 bin, Rusya'ya 189 milyon 286 bin, Polonya'ya 151 milyon 315 bin, Romanya'ya 120 milyon 237 bin, Belçika'ya 108 milyon 171 bin dolarlık ihracat yaparak hacmin 100 milyon doların üzerinde olduğu pazar sayısını 10'a çıkardı.

Listenin ilk 10 sırasındaki ülkelere yapılan dış satımın toplam yan sanayi ihracatındaki payı yüzde 67,55 olarak hesaplandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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