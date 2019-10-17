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Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna cevap

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektuba Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından cevap geldi.
Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta kullandığı ifadeler tepki topladı. CNN Türk Muhabiri Sena Alkan, 'üst düzey' Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgileri canlı yayında aktardı.

Alkan, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının mektuba tepki olarak "9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı” ifadelerini kullandığını belirtti.

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan, mektuba gelen yanıtı şu şekilde aktardı:

9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevabın da 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı olduğu belirtildi. Trump’ın bu tarz tekliflerinin geçerli olmadığını arabuluculuk teklifi ile Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını görmüş olduğunu ifade ediyor kaynaklar ama 9 Ekim’de yazıldığı ortaya çıkan mektuba en net cevabın da 9 Ekim saat 16:00 itibarıyla Türkiye’nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı olduğu ifade edildi.

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