Türkiye'nin "Demir Yumruk" lakaplı ilk profesyonel boksörü öldü

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan, 90 yaşında vefat etti.
Galatasaray formasıyla İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Orta Doğu boks şampiyonu Zakaryan'ın cenaze töreni, 29 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek. Zakaryan'ın naaşı cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.
Zakaryan, 24 yaşında Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olurken, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında boks hayatını tamamlamıştı.
Zakaryan'ın hayat hikayesi ile ilgili 2017'de yayınlanan 'Garo Neredesin?' isimli kitapta ünlü boksorün anılarına yer verilmişti.
Kitapta ilköğrenimini tamamlayamayan Garbis Zakaryan'ın sokaklarda gazete satıp çorapçıda çalışan bir gençken 5 dil bilen İtalyan kızı Ersilya arasındaki ölümsüz aşk ve boksörlüğe uzanan hikayesi ele alınmıştı.
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