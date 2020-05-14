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Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 2019'da yüzde 9 azaldı

GAZBİR 2019 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 2019'da 44,9 milyar metreküp oldu.
Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 2019'da yüzde 9 azaldı

Türkiye'nin 2019'daki doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 44,9 milyar metreküpe geriledi.

AA muhabirinin Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) 2019 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektör Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bugüne kadar yapılan toplam yatırımlar 52 milyar liraya ulaştı.

Yatırımlar sayesinde 81 il ve 550 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı. Geçen yıl, doğal gazı aktif kullananların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 52,2 milyon oldu.

Türkiye'de doğal gaz abone sayısı ise 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 16 milyon 484 bin 478'e yükseldi. Böylece, toplam abone sayısı bir önceki yıla göre 1 milyon 83 bin 586 arttı.

Geçen yıl sonu itibarıyla konut abone sayısı ise 15 milyon 860 bin 550 olurken, serbest tüketici sayısı da 623 bin 928'e ulaştı.

Türkiye'nin 2019'daki toplam doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 9 düşüşle 44,9 milyar metreküpe geriledi.

Bu düşüşte santrallerde elektrik üretim amacıyla kullanılan gaz miktarının bir önceki yıla oranla yüzde 38 azalarak 11,2 milyar metreküp olması etkili oldu. Bu miktar, son 5 yılda santrallerdeki en düşük doğal gaz tüketimi olarak kayıtlara geçti. Doğal gaz fiyatlarında yapılan değişiklikler, artan yağış miktarı ve devreye giren yenilenebilir enerji santralleri, bu düşüşün temel nedenleri olarak gösterildi.

Hane başı yıllık ortalama 1700 liralık fatura ödendi 
Diğer yandan, konutlarda tüketilen doğal gaz miktarı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 14,5 milyar metreküpe ulaştı ve konutlarda bugüne kadarki en yüksek doğal gaz tüketimi gerçekleşti.

Konutlarda tüketilen doğal gaz artışında 2019 kış dönemi sıcaklık ortalamasının bir önceki yıla göre 1 derece daha soğuk geçmesi ve abone sayısındaki artış belirleyici oldu.

Geçen yıl, hane başı birim tüketim 985 metreküp seviyesinde gerçekleşirken, hane başı en yüksek tüketim 1474 metreküple Ardahan'da ve en düşük tüketim de 700 metreküple Antalya'da görüldü.

Abone sayısı en fazla olan 5 ilden İstanbul'da hane başı tüketim 887 metreküp, Ankara'da 1053 metreküp, İzmir'de 893 metreküp, Kocaeli'de 922 metreküp ve Bursa'da 818 metreküp oldu.

Geçen yıl, ısınma amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler yıllık 1700 liralık fatura öderken, bu haneler kömürle ısınan hanelere göre ortalama 1315 lira ve elektrikle ısınan hanelere göre ise ortalama 4535 lira daha az fatura ödedi.

Sanayideki doğal gaz tüketimi de aynı dönemde yüzde 3 artarak 12,4 milyar metreküp oldu.

Tüketimin kalan 6,8 milyar metreküplük kısmı ise hizmet ve diğer enerji sektörü tarafından gerçekleştirildi.

1,1 milyar lira yeni yatırım
Türkiye doğal gaz dağıtım sektörünün bu yılki yatırım hedefi ise 1,1 milyar lira olarak belirlendi. Bunun 400 milyon liralık kısmı genişleme yatırımları için kullanılacak.

Bu yıl 36 yeni yerleşim yerine gaz arzı sağlanması planlanırken, abone sayısının 17 milyon 200 bine ulaşması ve gaz tüketiminin 46 milyar metreküp olması bekleniyor.

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