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Türkiye'nin dokuz aylık otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa'dan yapıldı

Bursa, ocak-eylül döneminde 4 milyar 483 milyon dolarlık otomotiv dış satımına imza attı.
Türkiye'nin dokuz aylık otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa'dan yapıldı

"Otomotivin kalbi" olarak bilinen, OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa, yılın ilk 9 ayında yüzde 26,37'lik payla sektörel ihracatın dörtte birinden fazlasını tek başına üstlendi.

AA muhabirinin Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği verilere göre, ocak-eylül döneminde 17 milyar 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı yüzde 16'lık pay ile en fazla dış satım yapılan sektör unvanını korudu.

Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörünün ihracatına en büyük katkıyı ise Bursa sağladı. Ana sanayi devlerinin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firmasına ev sahipliği yaparak sektöre yön veren Bursa, yılın 9 ayında 4 milyar 483 milyon dolarlık otomotiv ihracatı ile sektörde en çok dış satım yapan il oldu. Bursa, toplam otomotiv ihracatının dörtte birinden fazlasını tek başına sırtladı.

Bursa'yı İstanbul, Kocaeli ve Sakarya izledi
Sektörün ihracatında Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'nın ocak-eylül dönemindeki sektör dış satımları toplamı 14 milyar 526 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Böylece sektörün yılın 9 ayında 17 milyar 140 milyon dolar olan toplam ihracatının yüzde 85,44'ünü bu iller gerçekleştirdi.

Sektörel dış satımda Bursa'nın en yakın takipçisi İstanbul'un bu yılın ocak-eylül aylarındaki ihracatı 3 milyar 717 milyon dolar olarak kaydedildi. İstanbul, bu dönemdeki sektör ihracatından yüzde 21,86 pay alarak ikinciliğini sürdürdü.

Yılın 9 ayında otomotiv sektöründe 3 milyar 706 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren Kocaeli, sektör ihracatından yüzde 21,80 pay alarak üçüncülükte yer aldı. Sakarya da 2 milyar 619 milyon dolar ve sektör ihracatından aldığı yüzde 15,40'lık payla dördüncü sırada bulunuyor.

Otomotiv ihracatını sırtlayan bu illeri sırasıyla Ankara, İzmir, Manisa ve Konya izledi. Ocak-eylül döneminde Ankara 839 milyon dolar, İzmir 376 milyon dolar, Manisa 313 milyon dolar, Konya ise 295 milyon dolar otomotiv ihracatına imza attı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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