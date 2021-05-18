Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı. 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 923 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 326 olarak kayda geçti, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548, vefat sayısı 44 bin 983 oldu.

Kovid-19 aşı miktarı 26 milyon 233 bini aştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı dün saat 23.55 itibarıyla 26 milyon 233 bin 969'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.55 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 45 bin 157, ikinci doz aşı 11 milyon 188 bin 812 oldu.

"Tam kapanma" sona erdi, "kademeli normalleşme" başladı

Türkiye genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 17 günlük "tam kapanma" dönemi saat 05.00 itibarıyla sona ererken, 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" dönemi başladı.

Tam kapanma dönemini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla birçok büyükşehirde trafikte yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ve sanatkara maddi destek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, ramazan ayı boyunca uygulanan kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgının yeniden büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirerek, "Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını da ayrıntılı şekilde görüştük, istişare ettik. Önümüzdeki günlerde, gelişmelere göre, bu konudaki uygulama esaslarını milletimizle paylaşacağız." dedi.

Aşı faaliyetlerine, tedarik programının elverdiği ölçüde hız verdiklerini belirten Erdoğan, öğretmenler başta olmak üzere riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Erdoğan, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon lira kaynağı karşılıksız olarak vereceklerini ifade ederek, "Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan vatandaşlara da bir defaya mahsus 3'er bin lira hibe ödemesi vereceklerini duyurdu.

Aydın Örs, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Erzincan'ın Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Tam kapanma sürecinde Aydın'da tedbirlere uymadığı belirlenen 2 bin 841, Antalya'da ise 3 bin 431 kişiye para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 30, Rize'de ise son bir haftadaki denetimlerde tedbirlere uymayan 194 kişiye para cezası kesildi.

Kovid-19 vakaları nedeniyle Adıyaman'da 8 evde ve Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Işıklar köyünde karantina uygulaması başlatıldı.