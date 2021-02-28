Türksat 5A da diğer uydularla birlikte yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek

Türksat AŞ Genel Müdürü Ertok, kullanımdaki uyduların üretim sözleşmesi kapsamında sigortalı olduklarını belirterek, "Sigorta süresi bittiğinde, yerli ve milli sigorta şirketimiz vasıtasıyla sigortalanma sürecini devam ettireceğiz." dedi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, AA muhabirine, 8 Ocak'ta başarıyla uzaya fırlatılan Türksat 5A'nın, "yörüngede yükseltme" olarak ifade edilen sürecinin sürdüğünü, bunun haberleşme uydularının dünyanın Ekvator düzleminin yaklaşık 36 bin kilometre uzağında hizmet vereceği dairesel yörüngeye ulaşması anlamına geldiğini söyledi.

Türksat 5A'nın fırlatıcıdan yaklaşık 300 kilometre yükseklikte ayrıldığı bilgisini veren Ertok, uydunun ilk ayrılmada dünyaya en yakın olduğu yerde 300 kilometre, en uzak olduğu yerde ise yaklaşık 55 bin kilometre mesafede eliptik yörüngeye sahip bulunduğunu bildirdi.

Ertok, uydunun, ocaktan mayıs ayının ortasına kadar yörüngenin 36 bin kilometre uzaklıktaki dairesel yörüngeye dönüşmesi için sürekli manevralar gerçekleştirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Uydumuz bugün itibarıyla dünyaya en yakın yaklaşık 9 bin 500 kilometre, en uzak noktası ise 61 bin kilometre olan yörüngede hareket ediyor. Yörünge yükseltme sürecinin mayısın ilk yarısında bitmesi planlanıyor. Uydumuzun 31 derece doğu yörüngesine oturmasının ardından yaklaşık 1 ay sürecek yörünge testleri gerçekleştirilecek."

Ertok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da açıkladığı şekilde yörünge testlerinin ardından Türksat 5A'nın haziran ayı içinde hizmete alınmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"Türksat 5A yörüngede çalışır halde teslim alınacak"

Türksat 5A uydusunun daha önce fırlatılan tüm uydularda olduğu gibi fırlatma ve sonrasındaki bir yıllık süreyi kapsayacak şekilde sigortalandığını vurgulayan Ertok, sözleşmenin, üretici firmanın uyduyu yörüngede hizmete hazır halde teslim etmesi şeklinde imzalandığını kaydetti.

Ertok, söz konusu sözleşmenin içinde uydunun sigortalanmasının da yer aldığına dikkati çekerek, "Biz uydularımızı, 'fırlatma artı 1 yıl' olarak uydu üretim sözleşmesi kapsamında sigortalatıyoruz. Bunların sigorta süresi bittiğinde, diğer uydularımızla yerli ve milli sigorta şirketimiz vasıtasıyla yıllık sigortalanma sürecini devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ku bant kapsama alanı ve kapasitesinde ciddi artış olacak"

Türksat 5A uydusunun, yaklaşık 10 yıl sonra tekrar ticari faaliyetlerin başlatılacağı 31 derece doğu yörüngesinde işletileceğini anlatan Ertok, Türksat 5A uydusu ile Ku bant kapsama alanı ve kapasitesinde ciddi artış olacağını söyledi.

Ertok, uydu pazarlama süreçlerinin, filo bazında değerlendirildiğini belirterek, müşteri taleplerine göre en uygun uydu üzerinden hizmet sunulduğunu anlattı.

Türksat 5A'nın hem kapasiteyi artıracağını hem de 31 derece doğu lokasyonuna dönük ülkelerin taleplerini karşılayacağını vurgulayan Ertok, şunları kaydetti:

"Arap coğrafyası, Kuzey Afrika ile Avrupa'nın bazı ülkelerini 'hedef ülke' belirleyerek, hem TV yayıncılığı hem de veri haberleşmesi için pazarlama faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türksat 5A'yı, Türkiye'de veri haberleşmesinde, yurt dışında da hem veri hem de TV yayıncılığı hizmetlerinde kullanacağız. Potansiyel müşterilerimizle görüşmeler devam ediyor. Uydunun performans testleri tamamlanıp, hizmete alındıktan sonra ortaya çıkacak sözleşmeler olacak."