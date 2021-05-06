  • BIST 1.425
  • Altın 479,424
  • Dolar 8,3165
  • Euro 10,0069
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

TUSAŞ, havacılık sektörü şirketlerinden Spirit'e toplam 200 uçaklık set teslimatı gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünya havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Spirit'e yönelik teslimatlarına devam ediyor.
TUSAŞ, havacılık sektörü şirketlerinden Spirit'e toplam 200 uçaklık set teslimatı gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, "Airbus A220 Fixed Trailing Edge" için 2012'de detay parça sevkiyatıyla başlayan süreçte 2014'te ilk bitmiş ürün teslimatını gerçekleştiren şirket, bugüne kadar toplam 200 uçaklık seti Spirit’e teslim etti. TUSAŞ, proje kapsamında toplam 1770 uçaklık set teslim etmeyi hedefliyor.

Kanat üzerinde firar kenarında bulunan ve hareketli detayların (Spoiler, Aileron ve benzeri) ve iniş takımının bağlandığı parça olarak adlandırılan "Fixed Trailing Edge" kapsamında bir uçaklık sette her kanatta birer adet olmak üzere toplam 2 adet iç ve 2 adet dış spar bulunuyor. TUSAŞ, bu kapsamda kanat üzerindeki hareketli detay parçaların monte edildiği sparları içeren ve iniş takımının bağlandığı parçayı ifade eden "Fixed Trailing Edge" üretimine aralıksız devam ederken toplam 200 uçaklık setin teslimatını da tamamladı. Airbus ve Boeing başta olmak üzere birçok önemli havacılık şirketi ile "tek kaynak" olarak sürdürdüğü hava yapısalları üretiminde birçok ödüle layık görülen TUSAŞ, üretimde kalite ve hatasız üretimi esas alarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Dünya hava aracı yapısalları sektörünün katalizör markalarından Spirit ile iş birliğimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz teslimatlarımıza bir yeni kilometre taşını daha ekledik. Airbus A220 uçakları için üretimini gerçekleştirdiğimiz kritik parçaların 200'üncüsünü teslim etmenin heyecanı içindeyiz. Spirit ile stratejik iş birliğimiz uzun yıllara dayanıyor. Hem Spirit hem de TUSAŞ tarafında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, stratejik iş birliğimizin artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin ve Vietnam'dan ithal bazı dokuma ürünlerine yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak06 Mayıs 2021 Perşembe 09:15
  • EPDK Vadeli Elektrik Piyasası işletim usul ve esaslarında değişiklik yaptı06 Mayıs 2021 Perşembe 09:15
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğini güçlendirecek05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:24
  • Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:14
  • Türkiye'nin enerji ithalatı faturası ilk çeyrekte yüzde 13 azaldı05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:13
  • Rekabet Kurulu iş gücü pazarındaki rekabetçi sorunlar için kolları sıvadı05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:12
  • Ford'da çip krizi üretimi durdurdu05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:29
  • Deri ve deri mamulleri sektöründen şubatta 143 milyon dolarlık ihracat05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:50
  • Otomobil satışlarında Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada yer aldı05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:40
  • Bursa, 1,3 milyar dolarla nisan ayı ihracat rekorunu kırdı05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti