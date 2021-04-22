  • BIST 1.311
  • Altın 479,441
  • Dolar 8,3017
  • Euro 10,0007
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 10 °C
»

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Tokyo Oyunları öncesinde Japonya'nın yeni OHAL sürecine destek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tokyo Olimpiyatları öncesi, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle Japonya'nın yeni bir olağanüstü hal (OHAL) sürecine girmesine destek verdi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Tokyo Oyunları öncesinde Japonya'nın yeni OHAL sürecine destek

IOC Başkanı Thomas Bach, düzenlediği basın toplantısında, turnuvaya 3 ay süre kalmışken, Kovid-19 vakalarının başkent Tokyo'da artış trendini koruması sebebiyle merkezi hükümetin OHAL planını "proaktif müdahale" olarak niteledi

Bach, 29 Nisan-5 Mayıs döneminde ülkede "Oogon Şuukan" (Altın Hafta) diye bilinen bir dizi tatil periyodunu da kapsayacak OHAL'in, 23 Temmuz'da başlayacak turnuva ile bağlantısı olmadığını belirtti.

OHAL'i "sınırlı bir sürede önleyici bir tedbir" şeklinde niteleyen Bach, "Bu önlem alınırsa, hükümet ve Tokyo Valiliği dahil Japon otoritelerince uygulanmış oldukça özenli bir yaklaşımla doğru orantılı olacağını düşünüyorum. Hükümetin bütüncül politikalarıyla bağdaşıyor ancak olimpiyatlarla bir bağlantısı yok." diye konuştu.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, başkent Tokyo ile bazı eyaletlerde ay sonuna doğru başlaması ve en fazla 3 hafta sürmesi planlanan OHAL planını yarın kamuoyuyla paylaşacak.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildi21 Nisan 2021 Çarşamba 14:56
  • UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul Boğazı'yla buluştu21 Nisan 2021 Çarşamba 14:56
  • Atletico Madrid ve Inter Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak21 Nisan 2021 Çarşamba 13:23
  • Futbolda olimpiyat kurası çekildi21 Nisan 2021 Çarşamba 13:06
  • İngiliz kulüplerinin 'Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmasına ilk tepkiler geldi21 Nisan 2021 Çarşamba 13:05
  • Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti21 Nisan 2021 Çarşamba 13:04
  • Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen ilk Süper Lig maçında penaltı kurtardı21 Nisan 2021 Çarşamba 13:04
  • Juventus Başkanı Agnelli: Süper Lig projesinin yüzde 100 başarıya ulaşma şansı var21 Nisan 2021 Çarşamba 13:03
  • TFF bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu21 Nisan 2021 Çarşamba 13:03
  • Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz21 Nisan 2021 Çarşamba 11:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti