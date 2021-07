Pandemi Sürecindeki Soru İşaretleri

Dünya tarihinin en büyük salgınlarından bir olan Korana Virüs hastalığı, teknik ve bilimsel gelişmenin en yoğun yaşandığı 20 ve 21. yy.ların gördüğü büyük savaşlardan sonra belki de en önemli olay olarak tarihe geçecek. Dünya’nın her tarafından, her türlü veriye anında ulaşılabildiği bu çağda kamuoyuna açıklanan verilerin bu kadar kısır olduğu bir süreci ilk defa yaşıyoruz. Kendi memleketimize projeksiyon tutacak olursak pandeminin en başından bugüne kafalardaki istifhamlar katlanarak artıyor. Herkesin, her şeyin uzmanı (!) olduğu ülkemizde maalesef yaşanan bu süreçte bilim insanlarımızda kafalardaki soru işaretlerini giderebilmiş değil…

Salgını öğrendiğimiz ve hakkında fikir sahibi olduğumuz ilk günlerde sorduğumuz, her gün ve her yerde tartıştığımız birkaç soruyu tekrar gündeme getireyim.

1) Pandemi sürecinin başından bugüne kadar vefat eden vatandaşlarımızın yaş aralıklarına göre dağılımı nedir?

2) Pandemi sürecinin başından bugüne kadar vefat eden vatandaşlarımızın kaçının alt bir hastalığı vardı ve bu hastalıklar hangileriydi?

3) Hastalığa yakalanıp vefat eden vatandaşlarımız arasında kaçı ilk, kaçı ikinci, kaçı ise daha fazla kez yakalanarak yaşamını yitirdi.

İllaki sizlerin de ek olarak sıralayabileceği daha birçok soru vardır. Ancak bu süreçte farklı bir aşamaya gelmişken bu soruların üzerine birçok soru daha eklendi. Bugün ülkemizde yapılan ve nispeten –sayısal ölçüyle- başarılı gözüken aşılama faaliyetleri salgının çözümü hususunda en büyük umut. Lakin bu umudun milletin tümüne şamil bir umut olmadığı da açık… Bu hususta özellikle birinci ağızdan istatistiki verilerin ve istifhamları giderecek bilimsel görüşlerin açıklanması gerekiyor. Buradan yine milletimiz adına soralım:

1) Ülkemizde şu an hali hazırda kullanılan 3 çeşit aşıdan herhangi birini olan vatandaşlarımızdan kaçı vefat etmiştir bunların aşı çeşitlerine dağılımları nedir?

2) 1, 2 ve hatta 3. doz aşılaması yapılan vatandaşlarımızdan vefat edenlerden kaçı hangi doz sonrası vefat etmiştir ve bunların yaş aralığı nedir?

3) Şu anda tüm dünya da vaka artışlarına sebep olarak gösterilen delta varyantıyla mücadele hususunda aşıların etkinliği nedir? Eğer bu aşılar etkin değilse delta ya da başkaca varyantlar için ayrı ayrı mı aşılama yapılacaktır?

Böyle süreçlerde sorumluluk mevkiinde olanlar, insanların kafasındaki istifhamları gidermezse, delinin kuyuya attığı taş misali her şey birbirine karışır. Bunun için yapılması gereken her gün aşı hususunda slogan içeren tweetler atmaktan ziyade insanlarda güven oluşturacak bilimsel ve istatistiki verileri ortaya sunmaktır.