Vali ile öğrencilerin sosyal medyadaki 'kar tatili pazarlığı' güldürdü

Kar yağışı sebebiyle geçen hafta çarşamba, perşembe ve cuma günü eğitime ara verilen Erzincan'da, kar tatilinde "kardan adam" ve "kitap okuma" şartı koyan Vali Arslantaş ile öğrenciler arasında sosyal medyada güldüren diyaloglar yaşandı.

Kar yağışının etkisini gösterdiği Erzincan'da Vali Ali Arslantaş, 5 Şubat Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Arslantaş, 9 Şubat'ta aynı hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise kardan dolayı kentteki 1 günlük tatil kararını, "Sevgili öğrenciler, yarın sabah okul servislerine binecek 9 bin 500 çocuğumuzun aşırı buzlanmadan, 41 bin çocuğumuzun da aşırı soğuktan etkilenmemesi için bol kitap okumanız şartıyla evde kalmanız doğru olacaktır. İyi tatiller." ifadeleriyle duyurdu.

Öğrencilerden çok sayıda olumlu mesaj alan Arslantaş, 10 Şubat'ta yaptığı paylaşımda da kentteki okulların 11 Şubat'ta tatil edilmediğine vurgu yaparak, "Kıymetli öğrenciler. Karayolları Şube Müdürlüğümüz ve belediye başkanlıklarımız buzlanma konusunda gerekli önlemleri almış görünüyor. Sabah okula çıkarken sıkı giyinmeyi ihmal etmeyelim, okullarımızda kaloriferler erkenden yakılacak ve sınıflarımız sımsacak olacak. İyi dersler." ifadelerini kullandı.

Vali Arslantaş'tan, öğrencinin mesajına "yazım kuralı" hatırlatması

Bu paylaşım üzerine okulların tatil edilmesini isteyen öğrencilerden "Seydanurh" isimli kullanıcı, "O kadar soğukki valim sımsıcak bile yazamamışsın. Sımsacak..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Arslantaş, bu öğrencinin paylaşımına "Soğuk hepimizi etkilemiş güzel kızım, '-ki' ayrı yazılmamış mesela.