Vali Yerlikaya, denetimlerin bilançosunu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 ayrı başlıkta 23 bin 14 denetim ve rehberlik çalışması yapılıp, 438 adli ve idari işlem uygulandığını açıkladı