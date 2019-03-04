Veysel Tiryaki’den Yenimahalle’ye hayvan oteli sözü

Cumhur İttifakı’nın Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, sahipsiz hayvanlar için Türkiye’de ilk olacak bir proje açıkladı. Tiryaki ilçeye hayvan oteli ve evcil hayvan dostu parklar yapacağını kaydetti.

Altındağ’da hayata geçirdiği Hamamönü, Ulucanlar ve Altınköy gibi projelerle adından sıkça söz ettiren ve şimdi Cumhur İttifakı’nın Yenimahalle Belediye Başkanı adayı olan Veysel Tiryaki, bu ilçe için de Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Veysel Tiryaki sahipsiz hayvanlar için Türkiye’de ilk olacak bir proje açıklayarak, Yenimahalle 'ye hayvan oteli ve evcil hayvan dostu parklar yapacağını açıkladı.

KENT ÇİFTLİĞİ'NİN ARDINDAN...

Tiryaki, Yenimahalle için hazırladığı projeleri geçtiğimiz günlerde açıklamış, özellikle Kent Çiftliği projesi büyüklüğü ve içeriği ile büyük ilgi görmüştü.

Kent içinde tam 1400 dönüm büyüklüğünde bir çiftlik öngören projeye göre, burada doğal tarım ve hayvancılık yapılacak.

Vatandaş buradan doğal ürünlere ulaşabilecek.

Dev çiftlikte doğal tarım ve hayvancılığın yanı sıra festival alanı, piknik alanları da olacak.

Kent Çiftliği'nde bostanlar, rekreasyon alanları, meralar, yerel bitki müzesi, tarım müzesi, uygulamalı eğitim ve hobi bahçeleri de yer alacak. Kent Çiftliği, büyüklük bakımından Altınköy'ün yaklaşık 3 katı oluşuyla da dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: HAYVAN OTELİ

Tiryaki’nin projeleri arasında, sahipsiz hayvanlar için Türkiye’de belki de ilk olacak bir proje de yer alıyor.

Seçilmesi halinde ilçeye hayvan oteli yapmayı vaat eden Tiryaki, “Sahipsiz hayvanların bakımlarının ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sahiplerinin seyahat ve zorunlu durumlarında hayvan dostlarını emanet edebileceği bir hayvan oteli yapacağız” diyor.

Projenin hayata geçmesi halinde bunun belediyeler için bir ilk olacağı ifade ediliyor.

Tiryaki, sahipsiz hayvanlar için ayrıca “Hayvan Hastanesi” ve “Evcil hayvan dostu parklar” projesi de bulunuyor.



Gazeteilksayfa.com