Yaparak ve yaşayarak öğrenme modeline en iyi örnek: Yaz tatili

Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktık. Onca tartışmanın ardından eğitimle alakalı akılda kalan en önemli konu ise dönem aralarına getirilen tatiller oldu. Ne de mutlu oldu öğrenciler! Sonuçlarını bekleyip hep birlikte göreceğiz. Çocuklara yaz tatillerini nasıl geçirmek istedikleri sorulduğunda çoğu çocuk, “ Hiçbir şey yapmadan, uyuyarak, televizyon izleyerek, bilgisayarda oyunlar oynayarak ve arkadaşlarımla oyun oynayarak vs.” der. Yaz tatilinin eğlenceli olumlu ve verimli olmasının yolları elbette ki ailenin şartlarına, ailenin çocuktan beklentilerine, öğrencilerin isteklerine, yaşadığı beldeye, imkanlara göre değişmektedir.

Yaz tatili demek saatlerce TV izlemek, bilgisayar oyunları oynamak anlamına gelmemelidir. Veliler artık okul zamanında TV ve bilgisayar kullanımına sınır koymakta, yaz tatilinde ise sınırlar kaldırılmaktadır. Bir bakmışsınız tatil bitmiş. Tatil boyunca TV ve bilgisayar oyunları için daha fazla süre verilebilir fakat kesinlikle bir sınır konulmalı, bu süre çocukla birlikte konuşarak beraber karar alınmalıdır. TV ve bilgisayar oyunlarının diğer zararlarını bir kenara bırakırsak beyin gelişimine verdiği olumsuz etkileri herkesin malumudur.

Gündelik hayatta sürekli yaptığımız işler (TV izlemek, sohbet etmek, bisiklet sürmek, yemek yapmak vb.) beynimizi geliştirmemektedir çünkü bu işleri beynimiz düşünmeden yapmaktadır. Farklı bir iş yapan birisinin beyni aktiftir. Kişi yaptığı her hareketi düşünerek yapar.

Karne neyi ifade eder?

Karne, öğrencilerin bir yıl boyunca derslerdeki akademik performansı hakkında öğretmenlerinin geri bildirimlerinden oluşan, dersleri ne kadar anlayıp ne kadar anlamadığını gösteren güçlü ve başarılı olduğu, desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken derslerin bir göstergesidir. Dolayısıyla karne hiçbir zaman öğrencinin bir karakterini yansıtmaz.

Anne babalar, yaz tatili ile ilgili en büyük sorunun çocuklarının fazla uyuması, devamlı televizyon izlemesi ve bilgisayar başında oyun oynaması ve hiçbir şey yapmamasını gösterirler. Bu sorunları çözmek zorlayıcı olabilir, ancak yapılabilecek en iyi şey, müşterek planlamadır. Aksi takdirde bir de bakmışsınız tatil bitmiş okulların açılma zamanı gelmiştir.

Çocukların yaz tatilini keyifli ve verimli kılmak için ebeveynlerinin yardımına ihtiyaçları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin yaz tatili boyunca aileleriyle yapabilecekleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri içeren tavsiye listesi oluşturdu. Milli Eğitim Bakanlığı, anne karnında başlayıp hayatın sonuna kadar devam eden bir süreç olan eğitimin, hapsolduğu sınıflardan çıkartılıp ait bulunduğu yere eve, bahçeye, sokağa, doğaya, kente kısacası hayatın içine çıkartılması gerektiğinden hareketle çocukluğun sınavlara değil, hayata hazırlanılan bir dönem olduğunun bilinciyle çocuklar için çeşitli yaz etkinlikleri hazırlamıştır. Anne ve baba çocuğun eğitmeni veya ders danışmanı değil bir anne ve bir baba oldukları vurgusuyla, etkinlik tavsiyeleri listelenmiştir.

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yaparak, yaşayarak öğrenme ile ilgi alanlarına zaman ayırabilen, aileleriyle ve arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçiren bireyler olması hedeflendiğini görüyoruz. Neden insanlar hatıralarında yaz tatili anılarını daha çok hatırlarlar? Çünkü insanlar duyduğunu unutur. Gördüğünü hatırlar. Yaptığını öğrenir de ondan.

73 farklı etkinliğe yer verilen listede her yaştan her kesime ihtiyaçlara göre öneriler sıralanmaktadır. Şikayetlerin olmadığı, çocuğumuzda biz başarmıyoruz serzenişlerinin olmadığı verimli, faydalı yaşadığından ve yaptığından zevk alan bir yaz tatili geçirmesi temennisiyle. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaz tatili tavsiyeleri istifadelerimize sunulmuştur.

"Bir çiçek dikin ve büyütün,

Doğa yürüyüşü yapın,

Üç ağaç türü öğrenin,

Beş taş oynayın,

Müze ziyareti yapın,

Birlikte bir ağaca çıkın ve doğayı seyredin,

Mevsim meyvelerinin çekirdeklerini toprağa ekin,

Sokaktaki taşları kaldırarak altında solucan ve böcek arayın,

Bir bilim insanının hayatını araştırın,

Sokak hayvanlarına su verin,

Salıncak kurun,

Birlikte yemek yapın,

Yeni bir masal öğrenin,

Uçurtma yapıp uçurun,

Kağıttan gemi yapmayı öğretin,

Kendi çocukluk anılarınızı anlatın,

İp baskısı yapın,

Sokaktan topladığınız taşları boyayın,

Otlardan düdük yapmayı öğretin,

Birlikte evinizi temizleyin,

Birlikte bisiklete binin,

Birlikte satranç oynayın,

Bir dünya haritası edinerek ülke bulma oyunu oynayın,

Çocuğunuza yüksek sesle kitap okuyun,

Kurabiye, kek ve benzeri bir şey yaparak komşularınıza götürün,

Su ve enerji tasarrufu yöntemlerini birlikte öğrenin,

Birlikte film izleyin,

Senarist ve yönetmeni birlikte araştırın,

Birlikte yürüyüş yapın ve adımlarınızı sayın,

Düğme ve sökük dikmeyi öğretin.

Kuşlara yem verin,

Birlikte bir hikaye yazın,

Çivi çakmayı öğretin,

Birlikte kitap okuyun,

Aile büyüklerini ziyaret edin,

Saklambaç oynayın,

Birlikte ip atlayın,

Birlikte bir tekerleme öğrenin,

Birlikte bir şiir ezberleyin,

Birlikte bir mektup yazın ve postalayın,

Bir karınca yuvası bulun ve ekmek kırıntıları bırakın,

Çamaşır katlamayı ve ütü yapmayı öğretin,

Pencereden bakıp gördükleriniz hakkında konuşun,

Birlikte reçel yapın,

Farklı ağaçlardan yapraklar toplayın ve bir deftere yapıştırın,

Birlikte limonata veya meyve suyu yapın,

Birlikte kuşları gözlemleyin,

Birlikte ilk yardım detayı öğrenin,

Üç farklı kuş ve balık türü öğrenin,

Bir ihtiyaç sahibine birlikte yardım edin,

Bir tanıdığınızla röportaj yapın,

Birlikte bir takı tasarlayın,

Birlikte top oynayın,

Doğadan topladığınız malzemelerle bir fotoğraf çerçevesi yapın,

Bir yemek öğretin,

Kütüphaneye gidin ve üye olun,

Birlikte ekmek yapın,

Ailece yere uzanıp yıldızları izleyin,

Büyük bir tepeye tırmanın,

Size özel bir selamlaşma bulun,

Bir makine veya cihazı sökerek parçalarını yerine takın,

Birlikte sofra kurun,

Yoğurt yapmayı öğretin,

Sessiz sinema oynayın,

Doğada yön bulmayı öğretin,

Evin ihtiyaç listesini hazırlatın,

Birlikte resim yapın,

Güneşin doğuşunu ve batışını izleyin,

Yeni bir dilde selamlaşma ve teşekkür etmeyi öğrenin,

Bir kitapçıya gidin,

Birlikte basit bir deney yapın,

Birlikte bir fidan dikin,

Bir akvaryumu gözlemleyin

Ve ilginizi çeken detayları not alın."(1)

