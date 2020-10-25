  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Yargıtay, baldız cinayeti sanığına ömür boyu hapis cezasını onadı

Kayseri'de, 16 yaşında kaybolan ve 12 yılın sonunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Filiz Karadavut'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eniştesi Umut Çakırer'e (38) verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Yargıtay, baldız cinayeti sanığına ömür boyu hapis cezasını onadı

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde, 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Karadavut'un, en son 19 Eylül 2006 tarihinde öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut Çakırer ve ablası Çiğdem Çakırer'in yanına gittiğini belirledi. 6 aylık takibin ardından gözaltına alınan Çakırer, sorgusunda, baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Yuvalı Mahallesi'ndeki mağaraya gömdüğünü itiraf etti. Bölgede iş makineleriyle yapılan aramada, Filiz Karadavut'un cesedi bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Çakırer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çakırer hakkında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Umut Çakırer, tutuklu yargılandığı davanın geçen yıl 11 Şubat’ta görülen karar duruşmasında, 'çocuğu kasten  öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

YEREL VE İSTİNAF MAHKEMELERİNİN KARARI YERİNDE BULUNDU

Kararın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Mahkeme kararında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza ve Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri'nin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, temyiz itiraz başvurularının esastan reddine karar verildi. Temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından oy birliği ile alınan karar sonrası, sanık Umut Çakırer'e verilen ömür boyu hapis cezası onandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Böcek, 58’inci yaşına yoğun bakımda girdi25 Ekim 2020 Pazar 13:33
  • Filyasyon ekibini apartmana kilitleyip, şoförü darbeden apartman görevlisi tutuklandı25 Ekim 2020 Pazar 13:31
  • Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem25 Ekim 2020 Pazar 13:04
  • Bakan Akar: Türk milletini yalnız bırakmayan Pakistanlı kardeşlerimizin fedakarlıklarını asla unutmayacağız25 Ekim 2020 Pazar 12:58
  • Bakan Selçuk: İşaret dili sözlüğüne 86 ülkeden 2,7 milyon erişim sağlandı25 Ekim 2020 Pazar 12:55
  • Sokakta bayılan 14 yaşındaki Harun, hastanede öldü25 Ekim 2020 Pazar 12:54
  • İş makinesi boruyu patlattı; fışkıran su minare yüksekliğini geçti25 Ekim 2020 Pazar 11:46
  • Adana'da 220 şişe sahte içki ele geçirildi25 Ekim 2020 Pazar 11:46
  • Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu25 Ekim 2020 Pazar 11:45
  • Koronavirüslü kişi, tartıştığı komşusunun çocuğuna tükürdü25 Ekim 2020 Pazar 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti