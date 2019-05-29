Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' mı çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın açıklanacak olan Yargı Strateji Reformu Belgesi'nde "af" konusunun da yer alabileceği belirtiliyor. MHP'nin ısrarla teklif ettiği affa, AK Parti de olumlu sinyaller vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın açıklanacak olan Yargı Strateji Reformu Belgesi'nde "af" konusunun da yer alabileceği belirtiliyor. MHP'nin ısrarla teklif ettiği affa, AK Parti de olumlu sinyaller vermişti.

Memurlar.net'in haberine göre, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması beklenen konular şu şekilde:

1-'Terör' tanımı Türkiye ile AB arasında tıkanan kriterlerden birisi olmuştu. Bu doğrultuda, Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemeden, özellikle özgürlükler kapsamında 'Terör' tanımı yeniden ele alınacak

2-Af düzenlemesi, MHP'nin infaz düzenlemesi şeklinde sunduğu teklif gündemde yoğun bir şekilde yer aldığı için, af konusunda büyük bir beklenti oluştu. Bu doğrultuda 'örtülü'de olsa bir af düzenlemesi yapılması bekleniyor.

3-Nafaka düzenlemesi hakkında kamuoyunda beklenti oluştu. Özellikle kısa süren evlilikler soncu ömür boyu nafaka ödenmesi uygulamasının esnetilip, 'süreli ya da objektif kriterlerle' düzeneleme yapılması bekleniyor.