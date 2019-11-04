Yaşlılar gençlerden ümidi kesti mi?

Son günlerde toplu taşıma araçlarında çok sık karşılaştığım bir olay var. Malum konu Başkent olunca kalabalık nüfusu, iş giriş-çıkış saatlerinde toplu taşımayı çekilmez kılabiliyor. Ama son günlerde dikkat ettiğim bir şey var, “yaşlı” diye tabir ettiğimiz kesim kendi aralarında koltuk kavgası yapmaya başladı. Aslında burada kime göre, neye göre “yaşlı” burasıda ayrı bir muamma fakat konumuz şimdi bu değil.

Birkaç gün önce metroda yaşlı bir amca, kendisinden 3-5 yaş küçük başka bir yaşlıdan kendisine yer vermesini istedi. Gazi, engelli, yaşlı ve hamile kadınlara ayrılan açık mavi koltuğu işaret ederek koltuğa oturma hakkının kendisinde olduğunu söyledi. Tabi o arada bir kadın yolcu bu amcaya yer vermek istedi ama o inatla diğer koltuğa oturmak istedi ve başladı kızmaya, “Utanmıyor musun be adam, bak orada ne yazıyor, yaşlıyım ben, bak hanım kızım bile ayağa kalktı. Senin kalkman lazımdı” gibi cümlelerle diğer yolcuyu tahrik etti.

Adam da ne yapsın bende yaşlıyım bak 60 yaşındayım diyerek kimliğini çıkardı. Bu amcamız durur mu o da bir kimlik çıkardı Kıbrıs gazisiyim ben dedi.

Diğeri, “Burada o kadar genç oturuyor onlar yer versin dedi.”

Aslında doğruda söyledi. Diğer koltuklarda oturanların hemen hemen hepsi bu ikisinden daha gençti. Tabi bu tartışmayı izleyen yolcular gülüşmeye başladılar. Arada biraz hakaretlerde uçuştu. En sonunda 60 yaşındaki amcamız dayanamadı kalktı ve gazi amcamıza yer verdi.

İşin ilginç tarafı gençlerden kimse buyur abi-amca gel buraya otur bile demedi, hepsi tartışmayı seyretti. Bir ara tartışma hararetlendi, birbirlerine fiziki müdahalede bulunacak gibi oldular, biraz o yöne hareketlendim hemen araya gireyim diye. Neyse ki böyle sonuçlanmadı. İsteyen istediğini aldı ve koltuğu kaptı.

Genelde bu tarz olaylar gençler ile yaşlılar arasında yaşanıyordu. Ama son zamanlarda yaşlılar kendi aralarında da bu tartışmayı sık yaşar oldu. Gün içerisinde çok sık toplu taşıma aracı kullandığımdan buna şahit oluyorum.

Acaba diyorum bizim yaşlılar, gençlerden umudu kesti de birbirlerine mi sarmaya başladı. Yoksa gençlere kıyamadıklarından mıdır nedir, kendi hakları olan koltukları onlara bıraktı. Cevabı ben bulamadım. Varın kararı siz verin.