O varken mazlumlar rahattı.

Adalet vardı.

Huzur vardı.

Yine de kuyu kazdılar.

Osmanlı’yı yıktılar.

Dünya savaşları,

Gözyaşı çığlıklar.

Paramparça

Açlık, yokluk, çaresizlik

Yeni dünya diye,

Hepimizi aldattılar.

Sığınacak yer arayanlar,

Evleri, yuvaları yıkılanlar

Evladını, eşini gözünün önünde

Kaybeden milyonlar…

Sığınanın ayağına çelme takmadık

Bağrımıza bastık,

Aşımızı paylaştık.

Denizlerde boğulana

Sahile vurana sahip çıktık.

Anasından, babasından ayırıp,

Ölüm kaplarına koymadık,

Milyonları bağrımıza bastık.

Onlar öldürdü,

Biz can verdik.

Onlar sömürdü,

Milyonları katlettiler.

Bahar dediler,

Dünyayı başlarına yıktılar.

Aklını kiraya verenler

Medeni dünya,

Varlığını inkar edenler,

Ne Müslüman ne Hıristiyan

İsyan modası

Düşmanın işine yaradı.

Müsterih ol atam Fatih

Ertuğrul, aziz Osmanlı

Selahaddin Eyyubi,

Hangi boyaya boyasalar

Torunlarınız sizleri unutmadı.

Mazluma yardım

Çaresize çare

Yolda kalana aş,

Saldırana ders veren,

Yeni dünyaya yol açan,

Yeni çağın yolunda,

Destanlar yazanlar

Dünyaya selam verenler

Bir ve beraber

Yol alanlar

Dua alanlar

Zaferden zafere koşanlar

Yeni çağın kapısına dayanan

Senin torunların.

Senin neslin.

Durmuyoruz, usanmıyoruz.

Yola devam, yürüyoruz.

ALİ İLKBAHAR

