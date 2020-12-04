  • BIST 1.330
  • Altın 462,113
  • Dolar 7,8013
  • Euro 9,4876
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

YEKDEM'de başvuru tarihi 21 Aralık olarak belirlendi

2021 yılı YEKDEM başvurusunu yapmayan YEK belgeli üretim tesisleri için YEKDEM başvuru sistemi 21 Aralık'a kadar açılacak ve bu tesisler için 2021 yılı YEKDEM başvuruları bu tarihe kadar alınacak.
YEKDEM'de başvuru tarihi 21 Aralık olarak belirlendi

2021 yılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurusunu yapmayan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) belgeli üretim tesisleri için YEKDEM başvuru sisteminin 21 Aralık'a kadar açılması ve başvuruların bu tarihe kadar alınması kararlaştırıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2021 yılı YEKDEM başvurusunu yapmayan YEK belgeli üretim tesisleri için YEKDEM başvuru sistemi 21 Aralık'a kadar açılacak ve bu tesisler için 2021 yılı YEKDEM başvuruları bu tarihe kadar alınacak.

EPDK, 2021 yılında YEKDEM'den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 2 Kasım'da başvuru yapmaları gerektiğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pakdemirli'den 'Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık' kampanyasına destek çağrısı03 Aralık 2020 Perşembe 16:07
  • Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 198 milyon dolar oldu03 Aralık 2020 Perşembe 16:06
  • Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı03 Aralık 2020 Perşembe 14:58
  • Türkiye'de tarımsal üretimin sigortası: Konya Ovası03 Aralık 2020 Perşembe 13:03
  • Yaş meyve ve sebze ihracatı kasımda 371,5 milyon dolara ulaştı03 Aralık 2020 Perşembe 13:03
  • Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz03 Aralık 2020 Perşembe 12:55
  • DASK İzmir depreminin ardından 125 milyon lira tazminat ödedi03 Aralık 2020 Perşembe 12:54
  • YTB'den finansal bilgilerin karşılıklı paylaşımına ilişkin 4 dilde bilgilendirici video03 Aralık 2020 Perşembe 12:54
  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan 'veri mahremiyeti' vurgusu03 Aralık 2020 Perşembe 12:52
  • Balıkçılar balon balığı avcılığının teşvik edilmesini olumlu karşıladı03 Aralık 2020 Perşembe 11:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti