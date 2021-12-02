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Yenimahalle Belediyesi ilçelerdeki merdivenleri modern hale getiriyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin dik sokaklarında kullanılan merdivenleri modern hale getiriyor.
Yenimahalle Belediyesi ilçelerdeki merdivenleri modern hale getiriyor

Daha önce Şentepe, Pamuklar, Kayalar, Karşıyaka gibi yokuş olan sokaklarda vatandaşın güvenliği ve rahatı için merdiven yapım işlemi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şimdide Çarşı Mahallesi ve Tepealtı Mahallesi’nde yenileme çalışmalarına start verdi.

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31 farklı noktada merdiven yapımı

Yenimahalle Belediyesi, kışın karlı havalarda özellikle çocuk ve yaşlıların kayıp düşme tehlikesi yaşadığı, yazın ise güneşli havalarda çıkmakta zorlandığı ve dinlenip nefes alabilecekleri dik yokuşlu sokakları modern bir dokunuşla yeniliyor.

Belediye ekipleri, Yenimahalle merkezde bulunan Sevgi Sokak, Mohaç Sokak, Çalı Sokak ve Ragıp Tüzün Caddesi’ndeki merdivenleri baştan aşağı yeniliyor. İlçe merkezine 2 bin metre tül merdiven yapım işlemi gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi,  2021 yılı başından itibaren Çiğdemtepe, Gayret, Kentkoop, Karacakaya, Burç, Barıştepe Mahallesi gibi 31 farklı noktada, toplamda 10 bin 390 metre tül merdiven yapım çalışması yaptı.

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Halk için çalışıyoruz

İlçede sunulan hizmetler, vatandaşın memnuniyeti ve ihtiyacı ön planda tutularak planlanıyor diye konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizin bazı bölgelerinde vatandaşın rahatını düşünerek merdiven ve kaldırım çalışmasına yoğunluk veriyoruz. Ekiplerimizin yaptığı incelemeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yenilenmesi gereken merdivenleri sil baştan yapıyoruz. Halkın yürümekte zorluk yaşadığı dik alanları estetik ve modern bir şekilde yeniden inşa ediyoruz. Bu alanlar yalnızca merdiven olarak kullanılmanın dışında göze hoş gelen ve keyif alınan dış mekanlar olacak. Yenimahalle’yi halk için güzelleştiriyor, vatandaşla birlikte yönetiyoruz” dedi.

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