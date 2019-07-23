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Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Parkı’nda 'Kahve Festivali' düzenledi

Yenimahalle Belediyesi, Ragıp Tüzün Parkı’nda düzenlediği Kahve Festivali ile binlerce kahveseveri bir araya getirdi.
Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Parkı’nda 'Kahve Festivali' düzenledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliği yaptığı festivalde vatandaşlar birbirinden leziz kahveleri tattı. Festivalde vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Yaşar, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra kendisine ikram edilen Türk kahvesinin tadına baktı.

“Yenimahalle’de bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olur”

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olduğuna değinen Başkan Yaşar, “Bugün Yenimahalle’de bir fincan kahvenin kırk yılı hatırı olur anlayışı ile güzel bir içeceğimiz olan ve atalarımızdan gelen kahvenin nasıl pişirilmesi, nasıl içilmesi ve hangi kalitede kahvenin lezzetli olacağını kahve firmalarıyla beraber sizlere anlatacağız.  Bu festivale destek veren firmalara teşekkür ediyorum” dedi.

“Yenimahalle’de tek bir şeye ihtiyaç var” diyerek sözlerine devam eden Yaşar, “Yenimahalle bugün Ankara’nın değil Türkiye’nin en güçlü belediyelerinden biridir. Ben size yararı olmayan hiçbir işe imza atmam. Yenimahalle’de tek bir şeye ihtiyaç vardır. Bu da sevgi, barış ve kardeşliktir. Bunu birbirimizi anlayarak, kardeşliğimizi pekiştirerek, böyle programlarda bir araya gelerek sağlayacağız. Ben 10 yıldır size hizmet ettim, İnşallah bu 11’inci yılımda da size ne söz verdiysem hepsini gerçekleştirmeye devam edeceğim” diye konuştu.

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Kahveden mesaj var 

Konuşmanın ardından festivale destek veren firmaların stantlarını tek tek gezen Yaşar, firma yetkililerine Teşekkür Belgesi verdi.
Daha sonra kahvenin ustaları baristalar, sahneye çıkarak vatandaşlara kahvenin tarihçesi ve nasıl pişirilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi. Geçmişte kahvenin sadece tat değil, mesaj verdiğini de belirten kahveciler, eski zamanlarda bekâr kişilerin evlenmek istediklerini ailelerine kahve yaparak aktardıklarını söyledi.

Bu festivalde yok yok

Festival sanatçı Coşkun Koyuncu ve Savaş Yakupoğlu’nun açık hava konseri ile devam etti. Birbirinden güzel şarkıları Yenimahalleliler için seslendiren sanatçılara TUBİL Halk Dansları Topluluğu da eşlik etti.  Bir yandan kahvelerini yudumlayan bir yandan da etkinlikleri izleyen vatandaşlar, festival ile doyasıya bir gün geçirdi. Öte yandan festivalde; Ressam Işık Çuhacıoğlu’nun kahve falından tablo yapımı gösterisinden, workshoplara, barista show ve hediye çekilişlerine kadar birçok renkli aktivite yapıldı. 

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