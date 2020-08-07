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Yenimahalle’de yoğun mesai

Korona virüs salgınına karşı ilk günden beri ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi, son günlerde başkent genelinde yaşanan vaka artışları nedeniyle dezenfeksiyon işlemlerine hız verdi.
Yenimahalle’de yoğun mesai

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgınına karşı yapılan temizlik çalışmalarının yanında ilçe genelinde dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemlerini de aralıksız sürdürüyor.

Yenimahalle’den ilçe genelinde ilaçlama çalışması
Yenimahalle’nin tümünde teyakkuza geçen belediye ekipleri, 5 ayrı bölgede çalışmalarına yoğunluk vererek, yetkili birimlerce tespit edilen virüslü binalar başta olmak üzere; sağlık ocakları, eğitim kurumları, taksi durakları, camiler, PTT noktaları, polis karakolları, kargo şubeleri gibi vatandaşın yoğun kullandığı alanlarda detaylı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yürütüyor.
20 kişilik personel ve 5 ayrı ekiple çalışmalara hız veren Yenimahalle Belediyesi, havada ve temasın yoğun olduğu yüzeylerde ulv cihazları ile iki farklı dezenfektan kullanarak salgın tehlikesinin önüne geçmeye çalışıyor.

“Virüsten kurtulmak için vatandaşın önlem alması şart”
Türkiye’de korona virüs vakalarının görüldüğü ilk günden bu yana halk sağlığı için dezenfekte işlemlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Havaların ısınması ile birlikte tatil, düğün gibi etkinliklerin vaka sayılarında artışa neden olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ekiplerimiz dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sıklaştırdı. Vatandaşlarımızın artık dikkatli davranması, bu virüsten bir an önce kurtulabilmek adına önlem alması, sosyal mesafeye, maske kullanımına ve temizliğe dikkat etmesi gerekiyor. Yaşlılarımızın ve risk grubunda olan yakınlarımızın sağlığı için uyarıları dikkate almalıyız. Bu beladan ülke olarak kısa zamanda kurtulmanın yolu hep birlikte mücadele etmekten ve önlem alarak yaşamaktan geçiyor” dedi. 

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