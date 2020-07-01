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'Yeşil elektrik' için geri sayım başladı

Tüketicilerin kullandıkları elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin şeffaf ve güvenilir bir şekilde kanıtlanmasını sağlayacak YEK-G Belgesi için yönetmelik çalışmaları tamamlandı.
'Yeşil elektrik' için geri sayım başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmek isteyen tüketicilerin kullandıkları enerjinin bu kaynaklardan üretildiğinin şeffaf ve güvenilir bir şekilde tüketicilere kanıtlanabilmesini sağlayan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G Belgesi) için yönetmelik çalışmalarını tamamladı.

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, YEK-G Belgesi Yönetmelik Taslağı hazırlanarak, kamuoyunun görüşüne sunulacak.

Kamuoyunda yeşil sertifika olarak da bilinen YEK-G Belgesi yönetmelik taslağına göre, üretim ve tedarik lisansı sahiplerinin YEK-G belgelerinin ticaretini yapabilecekleri organize bir piyasa kurulacak.

Söz konusu piyasayı Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) kuracak ve işletecek. Bu sayede yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretecek yatırımcılar için yeni bir ürün ve gelir kalemi de oluşturulacak.

YEK-G Belgeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi için tüketicilere yeni bir türev ürünü olarak sunulacak ve tüketicilerin kullandıkları enerjinin bu kaynaklardan üretildiğini şeffaf ve güvenilir bir şekilde kanıtlayabilecek.

Üretilen her megavatsaat belgelendirilecek 
EPİAŞ, oluşturacağı piyasa üzerinden talep eden üreticiler adına elektronik YEK-G Belgesi düzenleyecek ve piyasada bu belgelerin ticareti yapılarak fiyatlar serbestçe belirlenebilecek.

EPİAŞ'ın kuracağı piyasanın arz tarafını yenilenebilir enerji santralleri oluştururken, talep tarafında elektrik tedarikçileri olacak. Elektrik tedarikçileri YEK-G Belgelerini organize piyasadan veya ikili anlaşmalar yoluyla alabilecek, fakat ikili anlaşmaları EPİAŞ'a bildirme yükümlülüğü olacak. Böylece, üretilen her megavatsaatlik yenilenebilir enerjinin mükerrer belgelendirilmesinin önüne geçilecek.

Tedarikçiler YEK-G Belgelerini nihai tüketicilere ise kendi iletişim kanalları veya faturalar üzerinden ifşa ederek, sunduğu elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini kanıtlayabilecek.

İhracatçının elini güçlendirecek
YEK-G sistemi, Avrupa Birliği (AB) ifşa sistemi olan Menşe Garantileri (Guarantees of Origin) sistemine uyumlu bir yapıda geliştiriliyor.

Böylece, ilerleyen dönemde gündeme gelmesi muhtemel AB Karbon Sınır Vergilerinde ihracatçının elinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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