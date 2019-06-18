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Yumurtanın kolisi 4.5 liraya kadar düştü

Irak’a yumurta ihracatının durdurulması nedeniyle Afyonkarahisar’da yumurtanın kolisi 4,5 liraya kadar düştü.
Yumurtanın kolisi 4.5 liraya kadar düştü

Yaklaşık 1,5 aydır Irak’a ihracat kapısının kapanmasının ardından dar boğaza giren yumurta üreticileri, 9 günlük bayram tatiliyle birlikte ellerinde biriken stokları tüketmek adına yumurtanın kolisini 4,5 liraya kadar düşürdü. Tüketimi arttırmak adına Afyonkarahisar’da ikişer kolu halinde satışı yapılan ve iki kolisi 9 liraya satılan yumurta büyük ilgi görüyor.

 

İKİ KOLİ YUMURTA 9 LİRA

Yumurta üreticisi ve işletme sahibi Cengiz Üstün yumurta fiyatlarında yaşanan ani düşüşün Irak ihracat kapısının kapanmasında kaynaklandığını dile getirdi. Üstün, “Mayıs ayının ilik haftasından bu tarafa Irak ihracat kapısı kapanmış, dolayısıyla fiyatlarda bu güne kadar sürekli düşüş ivmesindeydi. Bu ihracatın kapanmasıyla birlikte üretici nereden baksanız yarı yarıya zarar etmekteydi. Fakat piyasaya baktığımızda bu fiyatların tamamıyla yansımadığını birçok marketlerde diyelim Afyon dışında, hadi Afyon’da bizler hizmet veriyoruz, fiyatı belirliyoruz ama Türkiye genelinde de bu düşen fiyatın tüketiciye, vatandaşımıza yansımadığını gördük. Burada biz Afyonlu hemşehrilerimize hizmet vermek birincisi, ikincisi bu sıkıntıdan da biran önce kurtulmak adına birtakım girişimlerde bulunduk. Şu anda biz 53 gram small yumurtayı 2 kolisini 9 liraya satıyoruz. Duble yumurta dediğimiz 63-72 yumurtayı çiftini 15 liraya satıyoruz. Yani çifti diye satıyoruz ki çok tüketim olsun diye. 53 gram çifti 9 lira, 63-72 gram duble yumurta iki tanesi 15 liraya. Bu direk nihai tüketici fiyatıdır. Tabi ki üreticinin sattığı fiyat çok çok farklı ve bu afaki fiyatlarla da tüketiciye yansıya biliyor. Buna tedbiren gücümüz çapında, imkanlarımız dahilinde Afyon il genelindeki ilçelerimize, pazarlara bu fiyatı yansıtmak üzere 2 gündür hizmete başladık ve devam ettireceğiz bunu” dedi.

 

“9 GÜNLÜK TATİLDE STOK FAZLASI OLDU”

9 günlük tatilde de yumurtada stok fazlasının olduğunu ifade eden Üstün, “Bu düşüşün nedeninin birincisi buradaki amaç malum 9 günlük bayram tatiliyle birlikte elimizde olan stoklar, ikincisi de bu fiyatların tüketiciye yansıyıp, tüketimi arttırmak. Bu konuda da başarılı olduk. 2 günde bunun sinyalleri, bunun dönüşleri bize gerçekleşti ve insanlarımızda gayet memnun. Yani bunu fırsatçılığa dönüştüren bir takım işletmelerinde şapkayı ortaya koyup düşünmeleri gerekir” diye konuştu.

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