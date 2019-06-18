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Yüzme havuzları yaza hazır

Keçiören Belediyesi, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ilçenin farklı noktalarında bulunan açık ve kapalı yüzme havuzlarında tam donanımlı bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. 
Yüzme havuzları yaza hazır

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Spora meraklı bir nesil yetiştirirsek aynı zamanda sağlıklı bir toplumun inşası için de büyük bir katkıda bulunmuş oluruz. Bu anlamda ilçemizde bulunan yüzme havuzlarımızı özenle temizledik ve yaza hazırladık” dedi.

HAVUZLARDA TAM DONANIMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Keçiören’de vatandaşların yaz sıcağında serinlemesi, güneşlenmesi, günün yorgunluğunu atması ve hoşça vakit geçirmesi için hizmete açılan spor tesislerindeki yüzme havuzları her yıl yaz aylarında olduğu gibi bu yıl da konforlu bir ortam sunacak. Tam donanımlı bakım ve temizlik çalışmalarının tamamlandığı Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Park’ta bulunan yüzme havuzlarından bu yıl yaz spor okulu öğrencileri, ilçede faaliyet gösteren spor kulüpleri ve vatandaşlar yararlanacak. 

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SADECE GENÇLER DEĞİL YETİŞKİNLER DE SPOR YAPMALI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiörenli çocukları ve gençleri spora teşvik etmek için hizmete konulan ücretsiz Yaz Spor Okullarına dikkat çekerek özellikle yaz aylarında yetişkin vatandaşların da yüzme sporuna ilgi duyması gerektiğini vurguladı. Başkan Altınok, “Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Spora meraklı bir nesil yetiştirirsek aynı zamanda sağlıklı bir toplumun inşası için büyük bir katkıda bulunmuş oluruz. Sadece çocuklarımızı ve gençlerimizi değil, vatandaşlarımızı da spora, özellikle de yüzme sporuna teşvik ediyoruz. Bu anlamda ilçemizde bulunan yüzme havuzlarımızı özenle temizledik ve yaza hazırladık” dedi.

SPORA ENGEL OLACAK BAHANEMİZ YOKTUR

Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:
“Belediyemizin birçok spor tesisi var. Bütün spor tesisleri gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Yavrularımız bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler. Okul gezilerimiz sırasında, öğretmenlerimizle ve müdürlerimizle takvim oluşturup geçlerimizin belediyemize ait olan 4 yüzme havuzundan rahatça faydalanabilmeleri hususunda garanti verdik. Her türlü spor faaliyetinde belediyemiz Keçiören’in gençlerine destek olmayı sürdürecektir. Tesislerimiz, parklarımız, yürüyüş yollarımız bu konuda vatandaşlarımızın da hizmetindedir. Belediyemizin tesislerinde spor yapmak isteyen her vatandaşımız için imkânımız var, spora engel olacak bahanemiz yok. Hep birlikte inşallah sağlıklı yaşayarak, toplumumuzun sağlığına bir harç da biz katacağız.”

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