1 Yumurtanın Maliyeti 200 Gram Yem

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, son dönemde çok yükselen yumurta fiyatlarındaki artışın doğrudan yemle alakalı olduğunu belirterek "Çünkü bir yumurtanın maliyeti 200 gram yemdir" dedi.

Kolisini 36 liraya mal ettikleri yumurtayı 37-38 liraya piyasaya arz ettiklerini ifade eden Afyon “Piyasada bunun en makul market fiyatı 40-45 lira oldu" diye ekledi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM- BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Merkez Birliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yumurta fiyatlarını değerlendirdi.

DÖVİZDEKİ DALGALANMA ETKİLEDİ

Döviz kurundaki dalgalanmanın yumurta fiyatlarını etkilediğine işaret eden Afyon, "Biz dövizin aşağı çekilmesinden önce üretici tarafında indirimlerimizi yapmıştık ve en makul seviyeye inmesini sağladık. Maliyetlerimiz stabil kaldığı sürece sektörümüzün sürdürülebilirliği mümkündür. Biz isteriz ki yumurta fiyatları yıl boyunca aynı kalsın. Fahiş kar etmeyelim ama hayvanımızı beslemeye ve yatırım yapmaya imkan verecek kadar bir kar marjımız olmak zorunda" dedi.

ARTIŞ YEMDEN KAYNAKLANIYOR

Yumurtadaki fiyat artışının doğrudan yemle alakalı olduğunu belirten Afyon "Çünkü bir yumurtanın maliyeti 200 gram yemdir" bilgisini verdi. Afyon bir koli yumurtanın fiyatının son bir ayda çok değiştiğine işaret ederek "L boy 63-72 gramlık yumurtanın ambalajında bugün için üreticiden çıkış fiyatı 30-31 lira. Bunun döviz kuru düşmeden önceki maliyeti üreticiye 36 liraydı. 36 liraya mal ettiğimiz yumurtayı en yüksek 37-38 liraya piyasaya arz ettik ama piyasada bunun en makul market fiyatı 40-45 lira oldu" diye konuştu.

CENGİZ TOKSARI/ İLKSAYFA