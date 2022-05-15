1187 fotoğrafın yarıştığı liseler arası fotoğraf yarışması sonuçlandı

Z Kuşağına mensup gençlerin kendi nesillerini sanatsal bakış açılarıyla yansıtmalarını amaçlayan liseler arası fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Çankaya Üniversitesi Z kuşağının yeteklerini sergilemesi için Ankara liseler arası fotoğraf yarışması düzenledi. 264 öğrencinin 1187 fotoğrafla katıldığı yarışmada birincilik, Altındağ Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Fereşte Özbek’e, İkincilik Sincan Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi öğrencisi Onu Kürşat Bay’a, üçüncülük ise ise Eryaman Sevgi Anadolu Lisesi’nden Zeynep Şen’e gitti.

Z KUŞAĞI YETENEKLERİNİ YARIŞTIRDI

Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi’nde Z Kuşağına mensup gençlerin kendi nesillerini sanatsal bakış açıları ve yaratıcı zekâlarıyla yansıtmalarını hedefleyen “Göster Kendini Ankara Liseler Arası Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni” gerçekleştirildi.

264 ÖĞRENCİ 1187 FOTOĞRAF

Bu yıl ilki düzenlenen yarışmaya 264 öğrenci ve 1187 adet fotoğrafla katıldı. arışmada birinciliği Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Fereşte Özbek, ikinciliği Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi’nden Onur Kürşat Bay, üçüncülüğü ise Eryaman Sevgi Anadolu Lisesi’nden Zeynep Şen elde etti.

FATSA; “UMUT VERİCİ”

Tören açılışında konuşan Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, sergilenen fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, “Bu kadar güzel eserin sergilenmesi umut verici. Çankaya Üniversitesi’ne gençlerimize bu imkânı verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

ZAMANIN VE MEKANIN ÖTESİNE GEÇECEK

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, yarışmada derece alan ve katılım gösteren tüm öğrencileri tebrik etti. Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, gençlere seslenerek “Sizler hayatın size sunduklarının tüketicisi değil, türeticisi olmayı tercih ediyor, ezberleri fena halde bozuyorsunuz. 1997-2012 yıllarında doğanlar aralığından baktığımızda hızla genişliyor, doğal olarak etki alanınızı arttırıyorsunuz. İçinizden zamanın ve mekânın ötesine geçen şahsiyetler çıkacak ve umudum o ki siz bizden değil, biz sizden ilham alarak, eski gözlüklerimize çok da fazla takılmadan yeni keşiflere yol alacağız” diye konuştu.

Emrah ÖZCAN///İLKSAYFA