  • BIST 2.394,16
  • Altın 913.141
  • Dolar 15.3831
  • Euro 16.0846
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

13 Mayıs 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!

13 Mayıs 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı mı? 13 Mayıs 2022 Hutbesi nedir? 13 Mayıs 2022 Hutbesi'nin konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı 13 Mayıs 2022 Türkiye Geneli Cuma Hutbesi: İŞ VE ÇALIŞMA AHLAKI
13 Mayıs 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı 13 Mayıs Cuma Hutbesi yayımlandı mı? diye merak ediliyor. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye Geneli Cuma Hutbesi, tüm yurttaki camilerde imamlar tarafından cemaate okunarak tebliğ ediliyor. 13 Mayıs Cuma Hutbesi'nin konusu nedir?

13 Mayıs 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!

İŞ VE ÇALIŞMA AHLAKI

Muhterem Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam, helal ve meşru yollardan rızık kazanmayı emreder. Bu uğurda gösterilen çabayı, harcanan emeği, dökülen alın terini mukaddes görür. Allah rızası gözetilmeyen, helal-haram çizgisine riayet edilmeyen, yalan, aldatma ve haksızlık içeren her türlü iş ve ticareti ise yasaklar.

Aziz Müminler!
Her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da bir ahlak vardır. İslam’ın iş ve ticaret ahlakının temeli doğruluktur, dürüstlüktür. Helal-haram duyarlılığıdır. Emeğe ve alın terine saygıdır. İnsan haysiyetini ve kamu hukukunu korumak, can güvenliğini tehlikeye atmamaktır.

Kıymetli Müslümanlar!
Kimimiz işçi kimimiz işveren, kimimiz çiftçi kimimiz tüccar; her birimiz emek ve fedakârlıkla dokunuyoruz birbirimizin hayatına. Hangi görevde olursak olalım İslam’ın iş ve ticaret ahlakını kuşanma sorumluluğumuz vardır. İş ve ticaret hayatında işverene düşen, huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktır. Resûlüllah (s.a.s)’in, Çalışana ücretini alın teri kurumadan önce veriniz.” buyruğunca emeğin karşılığını tastamam ödemektir. Çalışanlarla kardeşçe, insaflı, sıcak ve
samimi bir ilişki kurmaktır. İbadet ve dinlenme gibi ihtiyaçları için gerekli imkânları sunmaktır. Çalışanlarının sağlığını ve hayatını korumak, iş güvenliğine yönelik bütün tedbirleri almaktır.

Değerli Müminler!
İş ve ticaret hayatının işçiye ve memura yüklediği sorumluluklar da vardır. İşçi ve memur, Peygamberimiz (s.a.s)’in tavsiyesine uygun olarak işini sağlam ve güzel yapar. Verimli ve kaliteli iş üretir. Çalıştığı yeri, eşya ve malzemeleri kendi malı gibi korur. İş güvenliği ile ilgili kurallara titizlikle riayet eder. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye atmaz.

Aziz Müslümanlar!
Geliniz, çalışma hayatımızda Din-i Mübin-i İslam’ın hayat veren ilkelerine sımsıkı sarılalım. İşimizin ve ticaretimizin hakkını verelim; helal lokma uğrunda alın teri dökelim. Çalışma ve helal kazançla hayatımıza bereket ve huzur katalım. İş ve ticaret ahlakına riayet edenlerin hem nafakalarını helal yoldan temin edeceğini hem de Rabbimizin rızasına nail olacağını unutmayalım.

Sözlerimi, hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimelerin meâliyle bitiriyorum: “İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır. Çabası görülecek ve çalışmasının karşılığı kendisine mutlaka verilecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borçsuz İnsan Kalmadı12 Mayıs 2022 Perşembe 04:04
  • Yerine Millet Bahçesi yapılması planlana Cebeci İnönü Stadı yıkıldı12 Mayıs 2022 Perşembe 03:03
  • Merhamet kelimesine bir tarif12 Mayıs 2022 Perşembe 02:02
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Hakikati savunmak çok hayati bir mücadeledir"12 Mayıs 2022 Perşembe 01:33
  • Üç federasyon, Ankara'da konfederasyon çatısı altında birleşti12 Mayıs 2022 Perşembe 01:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesi sonrası fırsatçılar konut fiyatlarına zam yaptı11 Mayıs 2022 Çarşamba 05:05
  • Ev Fiyatını Sahibi Değil Eksper Belirlesin 11 Mayıs 2022 Çarşamba 04:04
  • Lise öğrencileri, topladıkları bilgisayar parçalarını tekrar kullanılabilir hale getiriyor11 Mayıs 2022 Çarşamba 03:03
  • Sağlık11 Mayıs 2022 Çarşamba 02:02
  • Klimacılar Odası Başkanı Necdet Çerkeşli, vatandaşları korsan tamircilere karşı uyardı10 Mayıs 2022 Salı 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti