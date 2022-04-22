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15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda geniş kapsamlı trafik denetimi yapıldı

26. Dönem ABB Çocuk Meclisi üyeleri, trafik polisleri ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda geniş kapsamlı trafik denetimi yaptı.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda geniş kapsamlı trafik denetimi yapıldı

Başkentli çocuklara trafik kuralları hakkında ücretsiz eğitim veren Büyükşehir Belediyesi, pandemi dönemi nedeniyle ara verdiği uygulamalı trafik denetimlerine yeniden başladı. 

Büyükşehir Belediyesi 26. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, trafik polisleri ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda trafik denetimi yaptı.

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7’DEN 70’E HERKESE TRAFİK KURALLARINI HATIRLATTILAR
Çocuk Meclisi kararı ile hayata geçirilen trafik denetimleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliği ile sürdürülürken, ‘Trafik Dedektifleri’ olarak çalışan Başkentli çocuklar, Kızılay Güvenpark çevresindeki yaya ve araç trafiği denetimleri gerçekleştirdi.

Trafik kurallarına dikkat çekmek ve trafik kurallarıyla farkındalık oluşturmak amacıyla trafik polislerinin eşliğinde 3 ayrı gruba ayrılarak denetime çıkan çocuklar, 7’den 70’e herkese trafik kurallarını hatırlattılar.

TRAFİK KURALLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?
Araçları durdurarak araç sürücülerine trafik işaretlerine yönelik sorular soran minikler, doğru yanıt verenlere ve emniyet kemerini takanlara teşekkür ettiler.

Yayaları ve araçları trafik işaretlerine ve ışıklarına uymaları yönünde megafonla sık sık uyaran çocuklar ayrıca yaya trafiğinin doğru ve hızlı akması için temel trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yaptı.

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BAŞKENTLİ MİNİKLERDEN BÜYÜKLERE TRAFİK KURALLARINA UYUN ÇAĞRISI 
Özellikle büyüklerin trafik kurallarına uyması çağrısında bulunan minik trafik dedektifleri, düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:
-Selin Konukçu: “Çevrem trafik kurallarına uyuyor ama bazı insanlar ve de yayalar kurallara uymuyor ve bundan dolayı kazalar meydana geliyor. Trafik kurallarına uyarsak can ve mal kayıplarının önüne geçmiş oluruz.”
-Zeynep Onur: “Trafik kuralları hayatın en önemli parçası, eğer kurallara uymazsak can ve mal kayıpları artar. Yayalar kırmızı ışıkta durmuyor, karşıya geçmeye çalışıyor bu da onlar için çok tehlikeli oluyor.’’
-Elif Nisa Ergöz: “Trafik kurallarına uymazsak can kaybı yükselir onun için trafik kurallarına uymak çok önemli. Ailem ve çevrem trafik kurallarına uyuyor ama maalesef yayaların bir kısmı kurallara uymuyor, kırmızı ışık yanarken karşıya geçmeye çalışıyor. Trafik kurallarına uyalım ki can ve mal kayıpları yaşanmasın.’’

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