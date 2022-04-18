17 yaşındaki Muay thai sporcusu Yiğit Recep Çakır'ın hedefi birincilik

Tayland boksu olarak bilinen “Muay thai” sporuna başlayalı üç ay olmasına rağmen katıldığı ilk turnuvada Ankara üçüncüsü olan Yiğit Recep Çakır, başarısının sırrını sıkı çalışmaya ve azmine bağladı.

Ankara kulüpler arası muay thai spor müsabakasında Ankara üçüncüsü olan Yiğit Recep Çakır gazetemize konuştu. Çakır, henüz sene başında ilgi duyduğu muay thai spor dalında ilk müsabakasında başarı elde etti. Başarısının sırrını azmine bağlayan Çakır, hedefinin Ankara birinciliği ile Türkiye birinciliği olduğunu söyledi.

BAŞARISININ SIRRINI AZMİNE BAĞLADI

Türkiye Muay Thai Federasyonu öncülüğünde Başkent’te kulüpler arası düzenlenen muay thai spor müsabakasında Ankara üçüncüsü olan Yiğit Recep Çakır gazetemize konuştu. Henüz daha 17 yaşında olan ve bu spora başlayalı bir yıl dahi olmayan Çakır, başarısının sırrını azmine ve kick boks geçmişine bağladı.

İLK MÜSABAKASINDA ANKARA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Çakır, henüz daha lise üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu, muay thaiye ilgiyi bu yılın başında duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı, “Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü sınıf öğrencisiyim. Kick boks, wushu ve muay thaiye ilgi duyuyorum. Kick boks geçmişim var ama muay thaiye başlayalı henüz daha birkaç ay oldu. Buna rağmen katıldığım ilk turnuvada dereceye girdim ve Ankara üçüncüsü oldum. Bu benim için gurur verici oldu.”

HEDEF AVRUPA

“Allah nasip ederse bu başarımın devamını getirmek istiyorum. Çok çalışarak ve azmederek Ankara üçüncülüğümü, önümüzdeki yıl birinciliğe çıkarmayı, 2024 yılında ise Türkiye birincisi olmaya hedefliyorum. Allah önce sağlık daha sonra başarı versin. Türk bayrağımızı dünyada dalgalandırmak istiyorum.”

HAFTADA 5 GÜN ANTRENMAN

Çakır, haftada 5 gün antrenman yaptığını ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan Türkiye seçmelerine hazırlandığını belirterek, “Hafta içi her gün okulum var. Buna rağmen en az haftada beş gün antrenman yapıyorum. Okulumu ve sporumu bırakmayacağım. İkisini birden başarıyla sürdüreceğim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan ve bu başarıları elde edebilmeme sebep olan Ercan Orhun hocama da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA