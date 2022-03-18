18 Mart'ta Anlamlı Etkinlik 

Ankara'daki 100. Yıl Hastanesi'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla hastaneye gelenlere üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

Ankara 100. Yıl Hastanesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nün 107. yıl dönümü nedeniyle personele ve hastaneye gelen misafirlere üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

"Çanakkale menüsü" olarak bilinen üzüm hoşafı ve ekmek ikramı, o döneme uygun giyinmiş kisiler tarafından yapıldı. Vatandaşlar, oldukça duygulu anlar yaşadı.

ÇANAKKALE'DEKİ BESLENME ZORLUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Çanakkale'de düşmana karşı mücadele eden askerlerimizin beslenme zorluğuna dikkat çekmek istediklerini kaydeden 100. Yıl Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, şunları söyledi: "Çanakkale zaferi, ittifak halindeki düşman devletlere karşı verildi. Cephane ne erzak ne de yaralıların acılarını dindirecek ilaç vardı. Binlerce isimsiz kahraman vardı. Ve büyük bir destan yazıldı. Çanakkale ruhunu bir nebze olsun hissedebilmek ve Çanakkale şehitlerini, gazilerini anmak üzere bir araya geldik. Cephede kahraman askerlerimize bazen 2 günde bir verilebilen kumanya hoşaf ve ekmekti. Milletimizin tam bağımsızlık mücadelesinin meşalesi Çanakkale zaferi hepimiz için emanettir."



Osman Akdoğan/İLKSAYFA