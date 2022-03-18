  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -7 °C
»

18 Mart'ta Anlamlı Etkinlik 

Ankara'daki 100. Yıl Hastanesi'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla hastaneye gelenlere üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.
18 Mart'ta Anlamlı Etkinlik 

Ankara 100. Yıl Hastanesi tarafından  18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nün 107. yıl dönümü nedeniyle personele ve hastaneye gelen misafirlere üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.
"Çanakkale menüsü" olarak bilinen üzüm hoşafı ve ekmek ikramı, o döneme uygun giyinmiş kisiler tarafından yapıldı.  Vatandaşlar, oldukça duygulu anlar yaşadı. 

ÇANAKKALE'DEKİ BESLENME ZORLUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ 

Çanakkale'de düşmana karşı mücadele eden askerlerimizin beslenme zorluğuna dikkat çekmek istediklerini kaydeden 100. Yıl Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, şunları söyledi: "Çanakkale zaferi, ittifak halindeki düşman devletlere karşı verildi. Cephane ne erzak ne de yaralıların acılarını dindirecek ilaç vardı. Binlerce isimsiz kahraman vardı. Ve büyük bir destan yazıldı. Çanakkale ruhunu bir nebze olsun hissedebilmek ve Çanakkale şehitlerini, gazilerini anmak üzere bir araya geldik. Cephede kahraman askerlerimize bazen 2 günde bir verilebilen kumanya hoşaf ve ekmekti. Milletimizin tam bağımsızlık mücadelesinin meşalesi Çanakkale zaferi hepimiz için emanettir."


Osman Akdoğan/İLKSAYFA 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yol tamam sıra çukurda18 Mart 2022 Cuma 03:42
  • Bakış Açısını Değiştirmek Gerek17 Mart 2022 Perşembe 16:20
  • Cafer Danacı, atık malzemelerden oyuncak üretiyor17 Mart 2022 Perşembe 05:05
  • Çanakkale'nin Yozgatlı şehidi: Kınalı Hasan17 Mart 2022 Perşembe 04:04
  • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tekin: "Proje sayesinde kan nakli ihtiyacı azaltılacak"17 Mart 2022 Perşembe 03:03
  • Popüler kültür kitap tercihlerini etkiliyor17 Mart 2022 Perşembe 01:01
  • 2022 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi16 Mart 2022 Çarşamba 10:35
  • Türkiye aşı haritası 16 Mart 202216 Mart 2022 Çarşamba 10:33
  • Elektrik Kesintisi 16 Mart 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ16 Mart 2022 Çarşamba 10:33
  • Ankara hava durumu 16 Mart 202216 Mart 2022 Çarşamba 10:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti