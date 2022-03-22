1915 Çanakkale Köprüsü, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nü yerinde inceleyen muhabirimiz Emrah Özcan, sürücülerin köprüye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek,“Vatandaşlar köprüden geçmek ve hatıra fotoğrafı çektirmek için köprüye akın ediyor"dedi

Muhabirimiz Emrah Özcan dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü’nü yerinde inceleyerek, izlenimlerini aktardı. Türkiye’nin en uzun asma köprüsü olarak kayıtlara geçen köprünün bir mühendislik harikası olduğunu belirten Özcan, beş dakika gibi kısa bir sürede kıtalar arası geçiş yapılabildiğini kaydetti. Özcan, bölgede yaşayan vatandaşların köprüye büyük ilgi gösterdiğini ve vatandaşların köprüye gelerek fotoğraf çektirmek için uzun araç kuyrukları oluşturduğunu da kaydetti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİYORLAR

Köprünün ilk hafta ücretsiz olmasından dolayı sürücülerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten muhabirimiz Emrah Özcan, vatandaşların köprüyü görebilmek ve fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştıklarını kaydetti.

5 DAKİKADA KARŞI KITAYA

Özcan, “Köprü bir mühendislik harikası. Beş dakika gibi kısa bir sürede kıtalar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Trafik dahi olmuyor, araçlar hızlı bir şekilde seyir ediyor. Çevre il ve ilçelerde bulunan birçok vatandaş köprüyü görebilmek için bölgeye akın ediyor. Herkes aileleriyle köprüde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Yetkililer olası bir kazanın önüne geçebilmek için köprü içinde araç duraklamasına izin vermiyor. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, köprünün girişinde ve çıkışındaki araç park yerlerinde durarak fotoğraf çektiriyor ” dedi.

TARİHİ DOKUYA UYUMLU

Özcan, 318 metre yüksekliği bulunan köprü kulelerinin renginin ise kırmızı olmasının bölgenin tarihi değeri açıdan önem arz ettiğini belirterek, “Köprünün kulelerinin kırmızı renkte olması bölgenin tarihi dokusuna uyum sağlamış. Köprünün şehitlerimizin aziz hatırasına armağan edilmesi ve bayrağımızın rengi olan kırmızı renkte olması insanda ayrı bir duygu uyandırıyor. Mavi ile kırmızıyı buluşturan köprü adeta bölgenin bir simgesi olmuş.”

SAATLERCE FERİBOT BEKLEMEK YOK

“Köprü hem bölgede yaşayan vatandaşlar, hem turistik amaçlı bölgeyi ziyaret edenler, hem de ticari faaliyet yürüten sürücüler için birçok avantaj sağlıyor. Özellikle rüzgârlı ve yağışlı havalarda duraksayan feribot seferlerine alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Bazı günler sürücülerin hava muhalefetinden dolayı saatlerce feribot sırası bekledikleri biliniyor. Köprüyle birlikte bu sorun da ortadan kalkmış gözüküyor” diye konuştu.

SİMGESEL FİGÜRLER İÇERİYOR

Özcan, köprü kulelerinin tepesinde yer alacak ve Seyit Onbaşı’yı simgeleyecek top mermileri hakkında da bilgi vererek şu ifadeleri kullandı, “Köprü kulelerinin tepesine Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden toplar koyulacak. Her biri 75 ton ağırlığında olacak dört top mermisinin yüksekliği ise 20,5 metre olacak. Şu an yapımı tamamlanmadı ve çalışmalar sürüyor. Bu mermiler hem kendi insanımızın manevi duygularını kabartacak, hem de bölgeye gelen yabancı turistlerin tarihimiz hakkında merak duymasına ve bilgi sahibi olmasına sebep olacak. Bu tarz simgesel figürlerin önemi bu yüzden büyük.”

DÜNYANIN EN UZUNU

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 lira olarak belirlendi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk hafta geçişler ücretsiz. Köprü yapımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı. Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 5-6 dakikaya düşüyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA